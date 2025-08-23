Calciomercato Milan, tutti con il fiato sospeso per Boniface: visite mediche chiave perché… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan e Victor Boniface si trovano a un bivio cruciale. Nonostante la trattativa con il Bayer Leverkusen sia considerata chiusa al 90%, come ha rivelato Matteo Moretto nel video con Fabrizio Romano, tutto ora dipende dal superamento delle visite mediche. L’affare, magistralmente imbastito dal DS Igli Tare, prevedeva un prestito oneroso di 4-5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 24 milioni, per un’operazione complessiva inferiore ai 30 milioni. L’accordo con l’agente del giocatore per un quinquennale (un anno più quattro) è già stato raggiunto, ma a mettere in discussione il tutto sono le garanzie fisiche dell’attaccante.

Ieri, venerdì 22 agosto, Boniface è arrivato a Milano per una prima sessione di test approfonditi, che si è svolta tra le 15 e le 22 presso la clinica La Madonnina. Sottoposto a visite mediche, idoneità sportiva e test ortopedici, il giocatore non è riuscito a sciogliere tutti i dubbi che il Milan nutre sulla sua condizione fisica e sulla sua continuità di rendimento. Il club, che vuole vederci chiaro, ha richiesto ulteriori accertamenti ancora più specifici per la giornata odierna, sabato 23 agosto. L’iter durato diverse ore non ha fornito le rassicurazioni che la dirigenza si aspettava. La trattativa è, di fatto, in stand-by in attesa dell’esito di questi nuovi esami.

La giornata di oggi è definita da Moretto come assolutamente chiave. Solo dopo i risultati dei test odierni la società prenderà una decisione definitiva sull’ingaggio del nigeriano. Se le risposte saranno positive, Boniface potrà finalmente firmare il contratto e diventare un nuovo giocatore del Milan. In caso contrario, il Diavolo potrebbe trovarsi costretto a guardarsi attorno per un’altra punta, con una trattativa considerata “chiusa” che si riaprirebbe improvvisamente.