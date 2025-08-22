Calciomercato Milan, Boniface diventa un giallo? Il club vuole essere sicuro di questa cosa prima di formalizzare il colpo! Le ultimissime

Victor Boniface è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante nigeriano ha raggiunto un accordo definitivo con il club rossonero, e oggi è atteso a Milano per sostenere delle visite mediche approfondite. La firma sul contratto, un prestito con opzione di riscatto (che in determinate condizioni può diventare obbligatoria) e un accordo con il giocatore fino al 2030, dipende interamente dal superamento di questi test.

La cartella clinica del classe 2000 spinge alla massima cautela, data la sua storia di infortuni. In carriera, Boniface ha subito due rotture del legamento crociato e, più di recente, un grave problema all’adduttore che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato che, tra Bodø/Glimt e Bayer Leverkusen, l’attaccante ha saltato un numero elevato di partite a causa di problemi fisici.

Il Milan vuole essere certo delle condizioni del giocatore prima di formalizzare l’operazione. Questo aspetto ha già suscitato un po’ di scetticismo tra i tifosi. Nonostante le preoccupazioni, il tecnico Massimiliano Allegri è disposto ad aspettare il nigeriano, sapendo che, quando in forma, è in grado di essere un attaccante letale e decisivo.

Ora resta da vedere quando Victor Boniface potrà essere a disposizione di Allegri. L’esito delle visite mediche sarà determinante per il suo futuro al Milan e per le aspettative riposte in lui.