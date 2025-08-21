Calciomercato Milan, ore cruciali per l’arrivo di Boniface: agenti attesi a Milano per chiudere a queste cifre. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è a un passo dal chiudere l’acquisto di Victor Boniface, il centravanti nigeriano che era da tempo nel mirino della dirigenza rossonera. L’indiscrezione, lanciata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto in un video sul loro canale YouTube, ha scosso l’ambiente, offrendo una svolta decisiva al mercato del Diavolo. Secondo le fonti, Milan e Bayer Leverkusen avrebbero trovato l’intesa per un’operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Un accordo che accontenta entrambi i club e che ha permesso di avviare la preparazione dei documenti, che si spera possano essere scambiati già nelle prossime ore.

Questa mossa accelera notevolmente il mercato in entrata del Milan, che ora attende a Milano l’agente di Boniface per definire i dettagli finali. L’incontro servirà per trovare un’intesa sul contratto del giocatore, in modo da avere un quadro completo e chiaro nel caso in cui il club rossonero decidesse di esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione. Un passo cruciale per garantire che l’operazione si concluda senza intoppi.

Mentre il club si concentra sulla chiusura dell’affare Boniface, l’attenzione rimane alta anche su altri profili. Il Milan infatti non molla la pista che porta a Conrad Harder, giovane talento danese che continua a piacere molto alla società. Tuttavia, l’arrivo di Boniface sembra avere la priorità assoluta per Massimiliano Allegri, il quale, da quando è tornato sulla panchina rossonera, è alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e solidità in avanti. Allegri sta lavorando a stretto contatto con la dirigenza per costruire una squadra competitiva e l’arrivo di un centravanti come Boniface, che ha mostrato grandi qualità in Bundesliga, sarebbe un tassello fondamentale per la sua nuova era rossonera. A breve, quindi, Allegri potrebbe avere il suo nuovo numero 9, un rinforzo atteso da tempo per affrontare la prossima stagione.