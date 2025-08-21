Calciomercato Milan, contatti serrati per Boniface: il nigeriano sbaraglia la concorrenza e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e, dopo i nomi di Hojlund e Vlahovic, per l’attacco prende sempre più quota una nuova opzione che ora si trova in corsia di sorpasso sulla concorrenza. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, la dirigenza rossonera sta puntando con decisione su Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen.

La candidatura di Boniface è cresciuta esponenzialmente nelle ultime ore, al punto da superare le altre piste che il Milan stava seguendo. Il nigeriano, reduce da una stagione straordinaria in Germania, si è imposto come uno dei profili più interessanti del panorama europeo. La sua velocità, potenza fisica e abilità nel segnare gol lo rendono un candidato ideale per rinforzare l’attacco di mister Max Allegri.

Il Milan ha avviato contatti concreti con l’entourage del giocatore e con il Bayer Leverkusen. L’operazione non si presenta semplice, ma la volontà del club di chiudere in fretta per un attaccante di livello è chiara. La cifra per il cartellino di Boniface si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante ma che riflette il valore di un giocatore che ha dimostrato di essere decisivo in ogni competizione.

L’interesse del Milan per Boniface è un segnale forte delle ambizioni della società. I rossoneri vogliono un numero 9 di caratura internazionale per puntare in alto in tutte le competizioni. Il duello per l’attaccante si fa sempre più caldo e le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a mettere a segno un colpo di mercato che potrebbe cambiare il volto della sua stagione.