Calciomercato Milan, Bondo potrebbe lasciare la squadra: su di lui c’è questa squadra di Serie A. Le ultimissime sui rossoneri

Il Torino si prepara a una vera e propria rifondazione del proprio centrocampo in vista della prossima stagione, e tra i nomi che circolano con insistenza spunta anche quello di Warren Bondo del Milan. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sottolineando come il giovane francese sia entrato nel mirino dei granata come potenziale rinforzo per la mediana.

La necessità di intervenire in quel reparto è chiara per il Torino. Diversi elementi potrebbero lasciare il club, rendendo indispensabile l’arrivo di nuove forze e profili freschi. Il tecnico granata, con ogni probabilità, cercherà giocatori in grado di garantire sia qualità che quantità, con una predilezione per elementi giovani ma già con un certo bagaglio di esperienza o un alto potenziale di crescita.

Warren Bondo, classe 2003, è un profilo che risponde a queste caratteristiche. Arrivato al Milan come un promettente talento, ha finora trovato poco spazio in prima squadra, ma le sue qualità sono indubbie. È un centrocampista dinamico, con buone capacità di interdizione e visione di gioco, in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. La sua giovane età lo rende un investimento per il futuro, ma la sua fisicità e il suo approccio al gioco potrebbero permettergli di ambientarsi rapidamente in un campionato esigente come la Serie A.

Per il Torino, l’operazione Bondo potrebbe concretizzarsi con un prestito con diritto di riscatto o con un obbligo legato a determinate condizioni, una formula che permetterebbe ai granata di valutarlo sul campo prima di un eventuale acquisto a titolo definitivo. Il Milan, dal canto suo, potrebbe essere interessato a fargli fare esperienza altrove per garantirgli il minutaggio necessario a crescere e maturare. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il nome di Bondo si aggiunge a una lista di possibili candidati per il nuovo centrocampo granata, che si preannuncia uno dei reparti più attivi sul mercato per la squadra piemontese.