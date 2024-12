Calciomercato Milan, Moncada in chiusura per il pupillo a centrocampo! Cifra stanziata, arrivata così a Milanello

Calciomercato Milan, Moncada vuole chiudere a gennaio per Bondo del Monza: servono almeno 15 milioni per convincere il Monza

Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan è vicinissimo a chiudere il colpo Bondo per rinforzare il centrocampo a gennaio.

È molto concreto il discorso avviato con il Monza per Bondo. Galliani – a un passo da Casadei e Akpa Akpro – non vorrebbe privarsene a gennaio, il Milan proverà a convincerlo: servono almeno 15 milioni. Ma per correre ai ripari, qualche sforzo va fatto.