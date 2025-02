Condividi via email

Calciomercato Milan, il messaggio di Bondo a Galliani è stupendo: ha detto questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Bondo, ex Monza nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato un’intervista a Milan TV. Di seguito le sue bellissime parole sull’ex dirigente rossonero ora amministratore delegato brianzolo Adriano Galliani.

RINGRAZIAMENTO A GALLIANI – «Voglio ringraziare Galliani che ha fatto tantissimo per me, così come Nesta e Palladino. Anche Modesto è stato importante, mi ha dato tanti consigli»