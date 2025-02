Bondo a Milan TV: «Conceicao può migliorarmi tanto, mi piaceva molto Seedorf. Vi svelo questo retroscena di mercato». Le sue parole

Bondo, ex Monza nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato un’intervista a Milan TV.

CONCEICAO – «Conceicao è un grande allenatore e potrà aiutarmi tanto nel migliorare il mio livello di gioco».

MILANELLO – «Milanello è il top, c’è tutto per fare bene. Si respira veramente la storia del Milan: a me piaceva molto Seedorf».

RINGRAZIAMENTO A GALLIANI – «Voglio ringraziare Galliani che ha fatto tantissimo per me, così come Nesta e Palladino. Anche Modesto è stato importante, mi ha dato tanti consigli»

IL RETROSCENA – «A quindici anni dovevo andare al PSG ma la trattativa non è andata in porto. In quel periodo non volevo andare fuori dalla Francia così ho firmato per il Nancy dove ho passato cinque anni bellissimi».