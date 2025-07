Calciomercato Milan, sfuma definitivamente Ciro Immobile: accordo chiuso, firma con loro e torna in Serie A

Calciomercato Milan, la pista legata a Ciro Immobile sfuma definitivamente: l’attaccante italiano torna in Italia e firma col Bologna

La notizia che ha scosso il calciomercato italiano è finalmente giunta: Ciro Immobile è vicinissimo al Bologna! L’attaccante campano, dopo una breve parentesi in Turchia con il Besiktas, si appresta a fare il suo ritorno in Serie A, vestendo la maglia rossoblù. L’accordo, come riportato da Fabrizio Romano, uno dei giornalisti più autorevoli in materia di calciomercato, è ormai raggiunto e la fumata bianca è attesa a breve. Un vero e proprio colpo di mercato per il Bologna, che si assicura un attaccante di comprovata esperienza e con un fiuto del gol eccezionale.

Immobile, noto per la sua prolificità sottoporta e la sua leadership in campo, rescinderà il suo contratto con il Besiktas per abbracciare la nuova avventura emiliana. Si parla di un contratto annuale con opzione per una stagione ulteriore, a testimonianza della fiducia che il club ripone nelle sue capacità, nonostante l’età non più giovanissima. Questa mossa strategica permette al Bologna di aggiungere un elemento di spicco alla propria rosa, potenziando il reparto offensivo e puntando a un campionato di vertice. L’arrivo di Immobile potrebbe rappresentare la scintilla per accendere l’entusiasmo della piazza e dare una nuova spinta alle ambizioni del club.

Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito agli addetti ai lavori e ai tifosi: nelle scorse settimane, Ciro Immobile è stato insistentemente accostato al calciomercato Milan. Un possibile ritorno a Milano per il centravanti, che già in passato aveva militato nelle giovanili rossonere, aveva infiammato la fantasia di molti. I tifosi milanisti sognavano di vedere un bomber di razza come Immobile vestire la maglia rossonera, portando la sua esperienza e i suoi gol a San Siro. L’idea di una coppia d’attacco devastante con il già presente talento in rosa era un pensiero ricorrente sui forum e sui social. Le voci si sono rincorse, alimentate da alcune indiscrezioni di mercato e da un certo ottimismo nell’ambiente.

Il Milan, infatti, era alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche: esperto, affidabile e con un’innata capacità di finalizzazione. Immobile, con il suo passato glorioso alla Lazio dove ha riscritto record su record e ha conquistato la Scarpa d’Oro, sembrava il profilo ideale per rinforzare un reparto che a tratti ha mostrato qualche difficoltà. L’ipotesi di un ingaggio di prestigio per il giocatore era stata valutata attentamente dalla dirigenza rossonera, consapevole del valore aggiunto che un attaccante del calibro di Immobile avrebbe potuto portare alla squadra. Si parlava di un ruolo da punta di diamante in un sistema di gioco che avrebbe valorizzato le sue qualità.

Tuttavia, le trattative con il Milan non si sono concretizzate, lasciando il campo libero al Bologna. Probabilmente, la dirigenza rossonera ha optato per altre soluzioni o non ha trovato la giusta quadra economica per portare a termine l’operazione. Resta il fatto che l’interesse del Milan per Immobile testimonia ancora una volta il suo status di giocatore di alto livello, capace di attirare l’attenzione delle grandi squadre. La scelta di Immobile di approdare al Bologna, quindi, non è solo una questione di opportunità, ma anche di progetto tecnico e di ambizioni condivise.

Il suo arrivo al Bologna rappresenta un segnale forte da parte della società emiliana, decisa a fare un salto di qualità. Con Immobile in attacco, il Bologna può puntare a obiettivi ambiziosi, magari sognando un piazzamento europeo. I tifosi rossoblù sono pronti ad accogliere il loro nuovo idolo, sperando che i suoi gol possano riaccendere la passione e portare la squadra a raggiungere traguardi importanti. L’era di Ciro Immobile al Bologna sta per iniziare, con la promessa di emozioni forti e la speranza di un campionato da protagonista. Il calciomercato, ancora una volta, ci ha regalato un colpo di scena che promette di infiammare la prossima Serie A.