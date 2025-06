Calciomercato Milan, la rivelazione di Bianchin lascia di stucco: sul top player l’ha detto veramente!

Calciomercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato così della situazione Theo Hernandez nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Chi mai avrebbe immaginato, al Milan, di sperare in un’offerta da 20 milioni dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez? Eppure, la situazione di Theo a Milano si è complicata, dopo una stagione pessima sotto ogni punto di vista. Il Milan ha deciso di voltare pagina e Theo, alle giuste condizioni, può cambiare presto città, dopo anni in cui è stato molto legato a Milano. Nei giorni scorsi ha detto no all’Al Hilal, decisione pesante perché il club di Simone Inzaghi avrebbe pagato 30 milioni più bonus, cifra che avrebbe fatto molto contento il club rossonero, considerato che il contratto di Theo scadrà tra un anno. Molto improbabile, invece, che il Milan incassi tanto per il suo terzino titolare da una cessione in Europa».