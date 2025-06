Theo Hernandez Milan, il punto sul futuro del terzino francese! Due top club su di lui

Theo Hernandez Milan, situazione che fa discutere attorno al francese! Segui le ultimissime sui rossoneri

La situazione tra Theo Hernandez e il Milan si sta complicando sempre di più, con il club rossonero che sembra determinato a cedere il talentuoso terzino francese in questa sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe già offerto il giocatore a diversi top club europei, tra cui il Paris Saint-Germain, ma senza riscontrare un reale interesse.

Il prezzo fissato dal Milan per il cartellino di Theo Hernandez si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri considerano adeguata per un giocatore del suo calibro, nonostante una stagione altalenante. Tuttavia, a quanto pare, questa valutazione non ha convinto le potenziali acquirenti, inclusi i campioni di Francia, che al momento non sembrano disposti a investire tale somma per il terzino. Theo vuole l’Atletico e aspetta che si trovi l’accordo coi club,