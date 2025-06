Calciomercato Milan, sfuma il colpo a parametro zero? Interesse forte dalla Spagna. Le ultime

Calciomercato Milan, può sfumare l’idea Junior Firpo per quanto riguarda la fascia sinistra: pressing del Betis Siviglia

Il Real Betis sta pianificando con attenzione le proprie mosse di mercato in vista della prossima stagione e, in particolare, sta monitorando da vicino la situazione legata ai terzini sinistri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, due nomi spiccano su tutti per un potenziale ritorno a casa: Junior Firpo e Álex Moreno. Tuttavia, le ultime indiscrezioni sembrano indicare una netta preferenza per il primo, il cui status di free agent lo rende un’opportunità estremamente allettante.

L’opzione Junior Firpo sta guadagnando terreno rapidamente all’interno degli uffici del Benito Villamarín. Il difensore dominicano-spagnolo, che ha già vestito la maglia biancoverde dal 2014 al 2019 prima di trasferirsi al Barcellona e successivamente al Leeds United, è in scadenza di contratto. Questa condizione lo rende acquisibile a parametro zero, un fattore non di poco conto in un’epoca in cui le finanze dei club sono sempre più sotto esame. Il suo ritorno rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico di valore, ma anche un’operazione economicamente vantaggiosa, permettendo al Betis di investire altrove le risorse risparmiate sul costo del cartellino.

Firpo, noto per la sua spinta offensiva e la sua capacità di coprire l’intera fascia, ritroverebbe un ambiente che ben conosce e una tifoseria che lo ha sempre apprezzato. La possibilità di riabbracciare il Betis potrebbe essere un incentivo significativo per il giocatore, desideroso di rilanciarsi dopo un periodo non sempre fortunato in Premier League, anche a causa di infortuni.

Nonostante l’interesse crescente per Firpo, il Betis non ha ancora abbandonato del tutto l’idea di riavere Álex Moreno, attualmente in forza all’Aston Villa. Anche lui ex-Betis, Moreno ha lasciato un ottimo ricordo a Siviglia e la sua esperienza e affidabilità sarebbero un valore aggiunto. Tuttavia, il suo contratto con il club inglese e l’eventuale costo del trasferimento rendono l’operazione decisamente più complessa rispetto a quella per Firpo. Il suo nome rimane sullo sfondo, una sorta di “piano B” qualora l’affare Firpo non dovesse concretizzarsi per qualche ragione inaspettata.

È importante sottolineare, come evidenziato da Moretto, che il Betis non è l’unico club interessato a Junior Firpo. Anche il calciomercato Milan, sempre alla ricerca di opportunità a basso costo per rinforzare la propria rosa, starebbe monitorando la situazione del terzino. L’interesse rossonero aggiunge un elemento di competizione, ma la volontà del giocatore di tornare a casa e la possibilità di giocare con continuità in un ambiente familiare potrebbero fare la differenza a favore del Betis.

In definitiva, il Real Betis sembra intenzionato a puntare forte sul ritorno di Junior Firpo. La sua disponibilità a costo zero e la sua conoscenza dell’ambiente andaluso lo rendono il candidato ideale per rinforzare la fascia sinistra. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro del giocatore e per capire se il Betis riuscirà a concretizzare quello che, a tutti gli effetti, si prospetta come un colpo di mercato intelligente.