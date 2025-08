Calciomercato Milan, nuova offerta per Dusan Vlahovic! Proposto lo scambio con Bennacer, la risposta della Juventus. Le ultimissime notizie

Il Milan non molla la presa su Dusan Vlahovic e, secondo quanto riportato da Sportmediaset, avrebbe presentato una nuova e intrigante proposta alla Juventus per il centravanti serbo. Per convincere i bianconeri a cedere uno dei loro pezzi pregiati, il Diavolo avrebbe messo sul piatto non solo una parte in contanti, ma anche un giocatore che farebbe molto comodo al centrocampo juventino.

L’offerta milanista si strutturerebbe in un conguaglio economico di 10 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe il cartellino di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, da tempo nel mirino di diversi top club europei, è stato valutato dal Milan tra i 10 e i 15 milioni di euro. Questa formula permetterebbe ai rossoneri di abbassare notevolmente l’esborso in denaro, inserendo una pedina di valore che potrebbe risolvere diversi problemi nel reparto mediano della Juventus.

La risposta della società bianconera, però, non è stata incoraggiante. Al momento, la Juventus ha chiuso la porta a questa opzione e non sembra intenzionata a sedersi a un tavolo per discutere di uno scambio che includa Bennacer. La dirigenza juventina, infatti, preferirebbe una cessione puramente cash per Vlahovic, un’operazione che le consentirebbe di avere maggiore liquidità per finanziare i propri acquisti. Le posizioni sono ancora distanti, ma il Milan ha fatto la sua mossa, dimostrando la volontà concreta di tentare l’assalto a Vlahovic anche con formule creative.