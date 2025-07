Calciomercato Milan, stallo Bennacer! Il Marsiglia tentenna e spunta la destinazione a sorpresa

Calciomercato Milan, completo stallo per il possibile passaggio di Ismael Bennacer al Marsiglia: spunta l’Arabia Saudita

La trattativa per il trasferimento di Ismaël Bennacer dal calciomercato Milan al Marsiglia si trova in una fase di completo stallo. Nonostante l’interesse del club francese per il talentuoso centrocampista algerino, le divergenze economiche si stanno rivelando un ostacolo insormontabile, mettendo a rischio un affare che sembrava destinato a concretizzarsi. La situazione è resa ancora più complessa dalla presenza di un forte interesse dall’Arabia Saudita, un fattore che potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola per il futuro di Bennacer.

Secondo quanto riportato da diverse fonti vicine alla trattativa, e in particolare da Daniele Longo, il nodo principale riguarda le cifre del prestito. Il Marsiglia avrebbe proposto una formula che non soddisfa appieno le aspettative del Milan, il quale, pur considerando la possibilità di una cessione temporanea, desidera massimizzare il ritorno economico dall’operazione. Ma non è solo l’indennizzo per il prestito a rappresentare un problema: l’ingaggio del giocatore, pari a 4 milioni di euro, è un altro punto critico. Il Marsiglia sembra reticente ad accollarsi per intero l’importante stipendio del giocatore, cercando soluzioni che alleggeriscano il proprio monte ingaggi. Questa mancanza di accordo sulle condizioni finanziarie sta prolungando una trattativa che, nell’ottica di entrambe le società, avrebbe dovuto essere definita in tempi più brevi.

L’impasse tra Milan e Marsiglia apre scenari inaspettati per Bennacer. Il giocatore, che ha dimostrato le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco in maglia rossonera, è un profilo ricercato sul mercato. La novità più rilevante, e potenzialmente decisiva, è l’interesse concreto da parte di diversi club dell’Arabia Saudita. Il campionato saudita, negli ultimi anni, si è affermato come una destinazione sempre più attrattiva per calciatori di alto livello, grazie alla disponibilità di ingaggi faraonici e a un progetto di crescita che mira a elevare il livello del calcio locale. Per Bennacer, un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita potrebbe rappresentare non solo un’opportunità economica irripetibile, ma anche una nuova sfida professionale in un contesto in forte espansione.

Il Milan, dal canto suo, si trova ora a valutare attentamente tutte le opzioni. Se da un lato l’obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi le proprie esigenze economiche e le ambizioni del giocatore, dall’altro la pressione del mercato e la concorrenza dei club sauditi potrebbero spingere a riconsiderare la strategia iniziale. La dirigenza rossonera dovrà decidere se abbassare le pretese per facilitare l’accordo con il Marsiglia o se aspettare offerte più vantaggiose, magari proprio dall’Oriente. La situazione è fluida e ogni giorno potrebbero esserci nuovi sviluppi.

La vicenda Bennacer è un esempio lampante delle dinamiche complesse del mercato calcistico moderno, dove le considerazioni economiche spesso superano quelle puramente sportive. I tifosi del Milan e del Marsiglia, così come gli addetti ai lavori, attendono con ansia di capire quale sarà la prossima mossa e se l’Algerino prenderà la direzione della Ligue 1 o se il suo futuro sarà lontano dall’Europa, tra le ricche proposte del campionato saudita. La sessione di mercato estiva è ancora lunga, ma il tempo stringe per definire il futuro di uno dei centrocampisti più interessanti in circolazione.