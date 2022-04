Calciomercato Milan, Baiocchini: «Si ragiona su uno due attaccanti»

Manuele Baiocchini inviato Sky Sport a Casa Milan ha fatto il punto sull’attacco del Milan in ottica mercato

«Pioli ha potuto contare sui sui tre attaccanti solo in nove in più di 40 partite, Ibra è quello che ne ha saltate di più 9 giroud, 16 Rebic, il Milan e anche per questo sul mercato il Milan sta ragionando sull’investore sul mercato su uno/due attaccanti»