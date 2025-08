Calciomercato Milan, fissata la chiusura per Athekame! Tare prepara il rilancio, queste le cifre dell’operazione

Calciomercato Milan, a metà settimana è prevista la chiusura con lo Young Boys: Tare prepara il rilancio, queste le cifre dell’operazione

Il calciomercato Milan accelera le trattative per assicurarsi le prestazioni di Zachary Athekame, il promettente terzino destro svizzero attualmente in forza allo Young Boys. Nonostante una prima offerta ufficiale da 7 milioni di euro sia stata rifiutata dal club elvetico nelle scorse ore, la dirigenza rossonera non si arrende ed è pronta a un rilancio decisivo. L’obiettivo è chiaro: definire l’operazione entro la metà di questa settimana, rafforzando così la squadra in vista degli impegni della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, la trattativa tra le parti è già in fase avanzata, a testimonianza della ferma volontà del Milan di portare Athekame a San Siro. La figura di Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, è cruciale in questa fase negoziale. Con la sua comprovata esperienza e la sua abilità nel concludere affari importanti, Tare sta lavorando incessantemente per trovare la quadratura del cerchio e convincere lo Young Boys a cedere il proprio gioiello. La sua strategia è quella di presentare un’offerta migliorata che possa soddisfare le richieste economiche del club svizzero, pur mantenendo un equilibrio finanziario sostenibile per il Milan.

L’arrivo di Athekame rappresenterebbe un innesto significativo per la fascia destra del Milan, una zona del campo che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri desidera rinforzare. Allegri, tornato sulla panchina rossonera, è noto per la sua attenzione alla solidità difensiva e alla capacità di spinta dei terzini. Athekame, con la sua velocità, la sua resistenza e le sue ottime doti in fase offensiva, si sposa perfettamente con la filosofia di gioco dell’allenatore. La sua giovane età, unita a un già elevato potenziale, lo rende un investimento a lungo termine che potrebbe garantire al Milan un difensore affidabile e in costante crescita per gli anni a venire.

Il mercato estivo è un momento cruciale per le squadre che puntano a competere ai massimi livelli, e il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, sta dimostrando una grande attività. L’acquisizione di un profilo come Athekame non solo migliorerebbe la qualità tecnica della rosa, ma invierebbe anche un segnale forte alle dirette concorrenti, dimostrando la volontà del club di costruire una squadra sempre più competitiva. La determinazione del Milan nel chiudere questa operazione in tempi brevi suggerisce che ci sia una forte convinzione nelle qualità del giocatore e nella sua capacità di adattarsi rapidamente al campionato italiano. I tifosi rossoneri sono in trepida attesa di ulteriori sviluppi, sperando di poter presto accogliere il giovane talento svizzero tra le fila del Diavolo. La pressione per chiudere l’affare è alta, e l’ottimismo che filtra dagli ambienti milanisti fa ben sperare per una felice conclusione della trattativa.