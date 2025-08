Calciomercato Milan, prima offerta ufficiale per Athekame! Tare vuole chiudere subito, cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan ha compiuto un passo decisivo per assicurarsi Zachary Athekame, il promettente terzino destro dello Young Boys. Il club rossonero ha infatti presentato oggi la sua prima offerta ufficiale per il giocatore, con una proposta che si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

Questa mossa segna una svolta importante nella strategia del Milan per la fascia destra. Dopo aver valutato profili come quello di Doué, ritenuto troppo costoso, la dirigenza ha deciso di accelerare per Athekame, considerato un’alternativa ideale per il suo potenziale e la sua accessibilità economica. La trattativa è ora nel vivo, con le negoziazioni in corso tra i due club.

Un fattore che gioca a favore del Milan è la forte volontà del calciatore. Athekame, infatti, si è dichiarato desideroso del trasferimento in rossonero, un dettaglio che potrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo. Il giovane talento, nonostante la sua breve carriera, ha già dimostrato le sue qualità, anche in palcoscenici importanti come la Champions League, e la prospettiva di giocare in Serie A lo attrae molto.

Il Milan spera di chiudere l’affare il prima possibile, inserendo un giovane di grande prospettiva nel proprio progetto. L’offerta di 7 milioni di euro rappresenta una base solida per avviare la trattativa, e la fiducia nella riuscita dell’operazione sembra essere alta, dato l’entusiasmo di Athekame per la destinazione rossonera.