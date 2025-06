Calciomercato Milan, spunta Anguissa? L’intreccio con Musah mozza il fiato. Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, intreccio Musah-Anguissa col Napoli: la mancata partenza del centrocampista di Conte blocca l’americano

Le trattative di calciomercato Milan possono essere tanto rapide quanto inaspettate, e la vicenda che lega Yunus Musah al duo Milan-Napoli ne è un esempio lampante. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una corsa veloce verso una chiusura imminente, si è trasformata in un blocco inatteso, lasciando tutti gli addetti ai lavori e i tifosi in attesa di nuovi sviluppi. La fumata bianca, che sembrava a un passo, è ora avvolta in una nebbia fitta, segno di complessità che vanno ben oltre le prime analisi superficiali.

Il motivo principale di questo stallo è da ricercare, come spesso accade nel calciomercato moderno, nelle divergenze economiche tra i due club. In particolare, il nodo cruciale che sta frenando l’affare è la questione bonus. Non si tratta solo del costo complessivo di questi incentivi, ma anche e soprattutto della loro facilità o difficoltà di attivazione. Il Milan e il Napoli non riescono a trovare un punto d’incontro su come strutturare queste clausole, essenziali per entrambe le società al fine di ottimizzare l’investimento e tutelarsi da possibili rischi. La mancanza di un accordo totale su questa componente accessoria, ma fondamentale, sta rendendo l’operazione più complessa del previsto, rallentando un processo che sembrava destinato a una rapida conclusione.

Tuttavia, come riportato da Sky Sport, non è solo la questione bonus a incidere sul rallentamento della trattativa per Musah. Un ulteriore fattore che complica il quadro è la situazione legata a Franck Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese del Napoli era stato dato per partente, con diversi club arabi che avevano mostrato un forte interesse nei suoi confronti. Si vociferava di offerte significative che avrebbero potuto portare Anguissa lontano dal Maradona. Al momento, però, le offerte arrivate non hanno soddisfatto le aspettative del Napoli, che non ha ritenuto convincenti le cifre proposte.

Questa mancanza di offerte all’altezza per Anguissa ha avuto un effetto domino sulle strategie di mercato del Napoli. Se Anguissa dovesse rimanere, la necessità di un nuovo centrocampista verrebbe ovviamente ridimensionata. Per questo motivo, i Campioni d’Italia hanno deciso di mettere in standby altre operazioni in entrata in quel ruolo, inclusa proprio quella che riguarda Yunus Musah. In altre parole, la permanenza inattesa di Anguissa blocca, almeno per il momento, la trattativa per il giovane centrocampista statunitense, creando un effetto domino che si estende ben oltre le singole posizioni.

In sintesi, la complessità del calciomercato si manifesta ancora una volta in tutta la sua imprevedibilità. Quella che sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo per Yunus Musah si è arenata su due fronti distinti ma interconnessi: le divergenze economiche sui bonus tra Milan e Napoli, e la situazione incerta di Franck Zambo Anguissa che, al momento, sembra destinato a rimanere in azzurro. Il futuro di Musah e le strategie di centrocampo di entrambi i club rimangono dunque avvolte nell’incertezza, in attesa di nuovi sviluppi che potrebbero ribaltare ancora una volta le carte in tavola. La pazienza è la parola chiave in queste fasi concitate, dove ogni dettaglio può fare la differenza.