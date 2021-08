Calciomercato Milan: Andrea Conti verso l’addio, le ultime sull’ex Atalanta

Andrea Conti verso l’addio ai colori rossoneri. Il Milan vuole fare cassa per gli ultimi colpi in entrata, le ultime

Non solo Hauge, il Milan è pronto a sacrificare altri esuberi per ricavare un buon conguaglio economico per gli ultimi colpi del mercato in entrata. A farne le spese dovrebbe essere senza alcun dubbio anche Andrea Conti.

L’ex Atalanta, dopo i diversi infortuni che lo hanno condizionato per le prime due stagioni in rossonero, non si sarebbe più ripreso (ad alti livelli), motivo per cui il club di Via Aldo Rossi sarebbe disposto a cederlo. Sull’ex Atalanta oltre al Parma ci sarebbe anche lo Spezia.