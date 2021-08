Real Madrid Milan, Conti non convocato: cessione vicina

Andrea Conti è stato escluso dai convocati della sfida tra Real Madrid e Milan. Scelta tecnica, il mercato incombe

Un addio sempre più vicino. Questa mattina sono state rese note le liste dei convocati di Milan e Real Madrid per l’amichevole che inizierà tra poche ore a Klagenfurt. Non è passata inossrvata l’assenza di Andrea Conti, non presente nella lista rossonera perchè non convocato da mister Pioli. Una scelta tecnica, affermano diverse fonti, ma è chiaro che il Milan sta indirettamente preparando la valigia al terzino destro ex Atalanta.