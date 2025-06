Calciomercato Milan, Ambrosini approva l’idea Modric. E non manca la stoccata a Theo Hernandez

Calciomercato Milan, Massimo Ambrosini approverebbe il colpo Luka Modric da parte del club rossonero. Poi bacchetta Theo Hernandez

Intervenuto a Radio Serie A, Massimo Ambrosini ha parlato così del possibile arrivo di Modric nell’attuale calciomercato Milan:

PAROLE – «Mi stupiva un po’ l’interesse del Milan, però poi ho capito come Luka potrebbe essere uno stimolo, una guida anche solo per la presenza. Sì, l’età è un problema ma puoi farci un contratto breve, e poi il Milan non giocherà le coppe quindi si può gestire bene. Credo sia una mossa che darebbe prestigio e lustro anche dal punto di vista psicologico, perchè se giochi con Modric è una cosa abbastanza netta e chiara a tutti. Theo Hernandez in Arabia? Penso siano contenti tutti, poi bisogna vedere se accetta. Se non arrivano offerte di un certo tipo vuol dire anche che lui non se le è meritate».