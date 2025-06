Modric Milan, tutti i retroscena dietro l’interesse dei rossoneri! Tare l’artefice, ecco quando arriverà la decisione definitiva

Modric Milan, spuntano tutti i retroscena dietro il clamoroso interesse dei rossoneri per il calciatore croato, attualmente svincolato

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento sull’interesse del calciomercato Milan per Luka Modric:

PAROLE – «Modric farà il Mondiale per club, quindi non ha fretta di trovare il club per il futuro. Vuole scegliere bene, ha avuto contatti con tanti club, ma non c’è attualmente una trattativa. Non sarà libero prima di luglio, ma questo non interferisce con i sogni del Milan. Su Modric sta lavorando molto forte Tare, che sta cercando di riportare al Milan un certo tipo di mentalità, di caratura a livello sia tecnico sia soprattutto di personalità. Un calciatore di questo tipo all’interno dello spogliatoio del Milan farebbe la differenza. Modric fin da bambino è sempre stato tifoso del Milan, potrebbe essere un fattore importante. C’è anche un fattore che potrebbe remare contro: Modric, qualora dovesse restare in Europa, preferirebbe giocare la Champions. Però non escludiamo che possa cambiare idea. Per Luka Modric, quando arriverà il momento di decidere che tipo di percorso prendere, sarà fondamentale confrontarsi con la propria famiglia. La scelta per il suo futuro è una scelta dettata anche per il bene della sua famiglia, per un finale di carriera felice».