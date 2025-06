Calciomercato Milan, Allegri riflette! Apprezzamento importante ma con la giusta offerta può partire

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri riflette sul futuro di Fikayo Tomori: il centrale piace al tecnico ma con la giusta offerta può partire

Il futuro di Fikayo Tomori nel calciomercato Milan potrebbe non essere così saldo come molti tifosi rossoneri credono. Nonostante sia un pilastro della difesa e un giocatore apprezzato da mister Massimiliano Allegri, le dinamiche del calciomercato suggeriscono che anche profili apparentemente inamovibili possano lasciare Milanello di fronte all’offerta giusta. A confermare questa prospettiva è il noto esperto di mercato Matteo Moretto, le cui recenti dichiarazioni hanno gettato nuova luce sulla situazione del difensore inglese.

Moretto, sempre ben informato sulle vicende del calcio italiano ed europeo, ha sottolineato come Tomori sia effettivamente un giocatore che “piace molto” all’allenatore, evidenziando le sue qualità e il suo impatto sulla retroguardia rossonera. Tuttavia, il punto cruciale sollevato da Moretto riguarda una tendenza che sembra abbracciare quasi tutta la rosa del Milan: “come buona parte, se non quasi tutta la rosa del Milan, poi evidentemente con l’offerta giusta magari può partire anche Tomori”. Questa affermazione è significativa e rivela una politica societaria improntata alla sostenibilità economica e alla valutazione delle opportunità di mercato.

In un’epoca in cui il calcio è sempre più influenzato dalle logiche finanziarie, nessun giocatore è davvero incedibile, soprattutto se la sua cessione può generare un’importante plusvalenza e permettere al club di reinvestire su altri obiettivi o di equilibrare i bilanci. Per Tomori, arrivato al Milan prima in prestito e poi acquistato a titolo definitivo dal Chelsea, il suo valore di mercato è cresciuto esponenzialmente grazie alle sue prestazioni. Questo lo rende un asset prezioso in caso di un’offerta ritenuta irrinunciabile dalla dirigenza rossonera.

Moretto non ha esitato a chiarire questo scenario: “Quindi non escludo che Tomori possa eventualmente trovare una sistemazione”. Questa frase, sebbene non sia una conferma diretta di una trattativa in corso, è un chiaro segnale che il Milan è disposto a sedersi al tavolo delle trattative e ad ascoltare proposte per il difensore. Le “sistemazioni” a cui si riferisce Moretto potrebbero essere club di Premier League, storicamente interessati ai difensori che si affermano in Serie A, o altre big europee alla ricerca di un centrale con le sue caratteristiche di velocità, forza fisica e capacità di anticipo.

L’idea che Tomori possa lasciare il Milan per “l’offerta giusta” non è una novità assoluta nel panorama calcistico moderno. Molti club, compresi quelli di fascia alta, adottano questa strategia per mantenere un equilibrio finanziario e per rinfrescare periodicamente la rosa. Nel caso del Milan, che negli ultimi anni ha dimostrato una notevole intelligenza nelle operazioni di mercato, la possibile cessione di Tomori rientrerebbe in una logica di “buy low, sell high” che ha già portato a successi e a sostenibilità.

In conclusione, le parole di Matteo Moretto ci offrono uno spaccato realistico della situazione di Fikayo Tomori al Milan. Nonostante il suo valore tecnico e il suo apprezzamento all’interno dello spogliatoio e da parte dello staff tecnico, il difensore inglese non può essere considerato incedibile. Se un club dovesse presentare un’offerta adeguata alle aspettative del Milan, l’addio di Tomori non sarebbe affatto da escludere, aprendo a nuove opportunità sia per il giocatore che per le strategie future del club rossonero. Il calciomercato è un flusso continuo, e anche i pilastri possono cambiare maglia se le condizioni lo permettono.