Mercato Milan, intrigo Tomori! Il difensore può restare in Serie A, è stato offerto a questa squadra

Mercato Milan, rebus Tomori: il difensore inglese, in scadenza nel 2027 coi rossoneri, è stato offerto nelle ultime ore al Napoli

Nelle ultime ore, il nome di Fikayo Tomori è rimbalzato con insistenza negli ambienti del calciomercato Milan, con intermediari che avrebbero proposto il difensore inglese al Napoli. La notizia, riportata da Matteo Moretto, suggerisce un’apertura inattesa che potrebbe stuzzicare la dirigenza partenopea alla ricerca di rinforzi di qualità per il reparto difensivo.

Tomori, pilastro della difesa del Milan campione d’Italia nel 2022, è attualmente legato ai rossoneri da un contratto che scadrà nel 2027. Questa lunga scadenza contrattuale rende la sua eventuale acquisizione un’operazione non semplice, data la posizione di forza del Milan nel trattenere uno dei suoi elementi più preziosi. Tuttavia, la proposta avanzata dagli intermediari potrebbe indicare una potenziale disponibilità a intavolare discussioni, forse legata a considerazioni strategiche o economiche da parte del club meneghino.

Per il Napoli, l’arrivo di Tomori rappresenterebbe un innesto di altissimo livello. Il difensore, classe 1997, ha dimostrato in Serie A e in Champions League grandi doti atletiche, velocità, e capacità di anticipo, abbinate a una notevole lettura tattica del gioco. Le sue caratteristiche lo renderebbero ideale per il calcio dinamico e aggressivo che il Napoli potrebbe voler proporre nella prossima stagione.

Resta da capire se questa proposta sia destinata a concretizzarsi in una trattativa vera e propria o se rimarrà solo un sondaggio esplorativo. Il Milan, dal canto suo, non ha mai mostrato l’intenzione di privarsi di Tomori, considerandolo un punto fermo del proprio progetto. Tuttavia, il mercato è spesso imprevedibile e l’interesse del Napoli, qualora si tramutasse in un’offerta concreta e vantaggiosa, potrebbe aprire scenari inattesi per il futuro del difensore inglese. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere la reale fattibilità di questa suggestiva operazione.