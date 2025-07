Calciomercato Milan, Tare guida la rivoluzione con Allegri capofila! Cinque innesti in rosa, i nomi

Calciomercato Milan, Igli Tare guida la rivoluzione rossonera con Massimiliano Allegri in testa: arriveranno almeno altri 5 nuovi calciatori

Il calciomercato Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Con Massimiliano Allegri alla guida tecnica e Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, il club rossonero ha le idee chiare: la rosa va sfoltita e necessita di innesti di qualità indiscutibile per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La Gazzetta dello Sport rivela i piani ambiziosi della nuova dirigenza, focalizzati su cinque acquisti chiave e una gestione attenta delle cessioni.

Il primo imperativo è ottimizzare l’organico attuale. Molti giocatori sono considerati in esubero o non rientrano nei piani tecnici di Allegri. Tare avrà il compito non semplice di trovare nuove sistemazioni per questi elementi, alleggerendo il monte ingaggi e creando spazio, sia economico che logistico, per i nuovi arrivi. Questa fase di “sfoltimento” è cruciale per la stabilità finanziaria e la coesione del gruppo, permettendo ai nuovi acquisti di integrarsi al meglio in un ambiente più focalizzato e performante.

Passando agli innesti, la mediana è il reparto dove il Milan intende piazzare il suo “grande obiettivo”: Ardon Jashari. Il talentuoso centrocampista è visto come l’elemento ideale per dare nuova linfa e dinamismo al centrocampo rossonero, un reparto che nell’ultima stagione ha mostrato alcune lacune in fase di interdizione e nella costruzione del gioco. Jashari porterebbe fisicità, visione di gioco e capacità di recupero palla, caratteristiche fondamentali per il gioco aggressivo che Allegri ama proporre. La trattativa si annuncia complessa, ma il Milan sembra determinato a portarla a termine per assicurarsi un futuro pilastro a centrocampo.

La difesa, in particolare le fasce laterali, è un altro punto focale. Il Milan cerca due terzini in grado di garantire sia spinta offensiva che solidità difensiva. Sulla corsia destra, il nome di Arnau Pubill spicca come un’opzione concreta e intrigante, tanto da insidiare l’eventuale arrivo di Guela Doué. Entrambi i profili sono giovani, promettenti e con le caratteristiche ideali per il calcio moderno, che richiede terzini capaci di coprire l’intera fascia con costanza e qualità. Per quanto riguarda il centro della difesa, il sogno del Milan è Francesco Pio Leoni. Il giovane difensore centrale rappresenta l’archetipo del difensore moderno: forte fisicamente, abile nell’impostazione e con un grande potenziale di crescita. Il suo arrivo rinforzerebbe un reparto che ha bisogno di nuove energie e prospettive a lungo termine.

Infine, l’attacco. Il Milan è alla ricerca di un bomber capace di garantire un elevato numero di gol. Il nome di Mateo Retegui circola con insistenza come possibile punta di diamante del reparto offensivo. Retegui ha dimostrato in passato le sue qualità realizzative e la sua capacità di giocare sia da centravanti classico che da attaccante più dinamico, adattandosi a diverse soluzioni tattiche. La sua abilità nel finalizzare l’azione e nel lottare su ogni pallone lo rendono un profilo molto apprezzato da Allegri, che necessita di un attaccante in grado di spostare gli equilibri e garantire una costante minaccia per le difese avversarie.

In sintesi, la nuova era del Milan sotto la guida di Allegri e Tare si preannuncia intensa e ricca di novità. Le mosse sul mercato saranno decisive per il futuro del club, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e vincente su tutti i fronti. Le parole della Gazzetta dello Sport delineano un percorso chiaro e ambizioso, fatto di scelte mirate e di una visione a lungo termine per riportare il Milan dove merita.