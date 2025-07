Calciomercato Milan, Retegui è ancora possibile? Arabia alla finestra ma c’è un grosso problema. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato attaccanti si infiamma, e al centro dei riflettori c’è Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino, protagonista di una stagione eccezionale con l’Atalanta, ha attirato l’interesse di diversi club, ma la concorrenza più agguerrita arriva dall’Arabia Saudita. L’Al-Qadsiah ha messo sul piatto una cifra impressionante: 40 milioni di euro per assicurarsi il capocannoniere dell’ultima Serie A.

Tuttavia, la Dea non intende fare sconti e, secondo le ultime indiscrezioni, la richiesta dell’Atalanta si avvicina ai 50 milioni di euro, o addirittura più. La società bergamasca, forte di un contratto lungo e della volontà di non privarsi di un elemento così importante dopo una sola stagione, sta provando a ottenere il massimo dalla cessione.

Parallelamente, l’Al-Qadsiah non si è limitato all’offerta per il cartellino, ma ha avviato contatti anche con l’entourage del giocatore, probabilmente per presentare un’offerta d’ingaggio faraonica che potrebbe far vacillare Retegui. Le cifre che circolano per il salario del giocatore supererebbero di gran lunga quelle che un club europeo potrebbe offrire.

Nonostante la ricchezza proveniente dall’Arabia, sul fronte europeo, il Milan resta vigile e interessato a Retegui. I rossoneri, alla ricerca di un centravanti che possa ricoprire il ruolo di punta titolare, vedono nel numero 10 atalantino il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il Milan, tuttavia, valuta il giocatore su cifre più contenute, intorno ai 40 milioni di euro, ma il forte interesse del giocatore stesso per il progetto rossonero potrebbe essere un fattore decisivo. La volontà di Retegui di restare in Italia e di giocare in un top club come il Milan potrebbe giocare un ruolo chiave in questa complessa trattativa, nonostante le sirene dorate dell’Al-Qadsiah.