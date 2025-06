Calciomercato Milan, Allegri spinge per Rabiot: si studiano i costi e le strategie per il colpo

Calciomercato Milan, Allegri alza il pressing per Adrien Rabiot: Igli Tare studia la strategia per il colpo dal Marsiglia

Non è certo un segreto che Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, abbia espresso una richiesta chiara e decisa alla dirigenza del calciomercato Milan: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, è l’obiettivo esplicito del mister, e il direttore sportivo rossonero, Tare, sta attentamente studiando la formula più adatta per intavolare una trattativa concreta con il club transalpino.

I rapporti tra il Marsiglia e il Milan sono ottimi, un fattore che potrebbe giocare a favore dei rossoneri in questa complessa operazione di mercato. Il direttore sportivo del Marsiglia, Benatia, vanta infatti una conoscenza pluriennale con Tare. I due dirigenti sono già al lavoro e in costante dialogo per un’altra trattativa che coinvolge Ismaël Bennacer. Il mediano algerino era arrivato a Marsiglia in prestito lo scorso gennaio, con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Tuttavia, il club francese ha deciso di non esercitare tale opzione, e ora sta cercando di capire con il Milan se esista la possibilità di rinnovare il prestito, permettendo a Bennacer di continuare la sua esperienza in Ligue 1.

I contatti già in essere tra Tare e Benatia per il “fascicolo Bennacer” rappresentano un terreno fertile per iniziare le prime discussioni riguardanti Rabiot, come richiesto con insistenza da Allegri. Il tema, tuttavia, sarà affrontato nei prossimi giorni, come riportato da Calciomercato.com. Il Marsiglia è fermamente convinto che l’ex Juventus sia ancora uno dei pilastri e delle stelle della formazione guidata da Roberto De Zerbi, il che rende l’operazione ancora più delicata. Il Milan, dal canto suo, attende di comprendere se ci siano margini di manovra concreti per aprire una trattativa ufficiale.

Il dirigente albanese del club di Via Aldo Rossi ha ben presente il desiderio del proprio allenatore, ma al momento preferisce non avviare manovre di disturbo nei confronti della società marsigliese. La strategia è quella della calma e della pazienza, virtù necessarie in trattative di tale portata. Ci sarà tempo e modo per intavolare un’operazione tra i due club.

Nel frattempo, Allegri ha già iniziato le sue personali manovre per convincere il giocatore francese, classe 1995. Il tecnico livornese lo conosce alla perfezione, data la loro comune esperienza alla Juventus, dove Rabiot ha vissuto i suoi anni migliori proprio sotto la guida di Allegri. Il mister ha già contattato la mezzala 30enne: una chiamata, tra il serio e il faceto, come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, per invitarlo a seguirlo a Milanello. Questo forte rapporto personale potrebbe fornire una motivazione aggiuntiva alla possibilità di vedere Rabiot vestire la maglia rossonera. Per ora, è solo un’idea, un’opzione da considerare, ma Allegri ha tutta l’intenzione di vedere il suo desiderio avverarsi.

Ma quali sarebbero i costi per un suo eventuale arrivo a Milano? Rabiot non ha affatto chiuso alla possibilità di tornare in Serie A, dichiarando a La Gazzetta dello Sport: “Parlo spesso con Allegri; di tutto, non solo di calcio, lo apprezzo molto come persona. Se mi dovesse chiamare al Milan? Io sarò sempre disponibile a parlarci”. Chiaramente, però, ci sono alcuni ostacoli da superare. In primis, l’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione di parte fissa, cifra che con i bonus può arrivare a sfiorare i 6 milioni. In secundis, c’è da considerare che il Marsiglia disputerà le coppe europee (la Champions League, in questo caso), a differenza del Milan. L’unico fattore che potrebbe aiutare i rossoneri è un prezzo del cartellino che, dato un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, non dovrebbe superare i 10,5 milioni di euro.

Il desiderio di Allegri rimane, e il tecnico attende fiducioso. Tare, dal canto suo, aspetta il momento propizio per avviare i contatti ufficiali per l’operazione che potrebbe riportare Adrien Rabiot in Italia.