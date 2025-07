Calciomercato Milan, Allegri ha sciolto le riserve! Vlahovic spiazzato, il preferito del livornese è un altro

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha sciolto le riserve: il tecnico vuole Mateo Retegui come attaccante da affiancare a Santiago Gimenez

Il Milan è più che mai attivo sul mercato e, come confermato dal DS rossonero Igli Tare in un recente incontro con la stampa, l’obiettivo primario è un nuovo centravanti in grado di affiancare e competere per un posto da titolare con Santiago Gimenez. La dirigenza milanista, infatti, è alla ricerca di un punta d’area con caratteristiche diverse rispetto al talentuoso messicano, e il nome che circola con maggiore insistenza negli uffici di Via Aldo Rossi è quello di Mateo Retegui. L’attaccante dell’Atalanta, reduce da una stagione straordinaria che lo ha visto conquistare il titolo di capocannoniere dell’ultima Serie A, è diventato una priorità assoluta per il Diavolo.

Retegui: Un Profilo “alla Giroud” per il Milan

L’indiscrezione è stata riportata questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la ferma volontà del calciomercato Milan di investire una somma importante per assicurarsi le prestazioni di Retegui. La valutazione che l’Atalanta fa del suo gioiello offensivo si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra non indifferente, che il Milan sta cercando di abbassare, pur essendo consapevole della tradizionale rigidità dei bergamaschi nelle trattative di mercato. I rapporti tra i due club sono però ottimi, come dimostra la recente operazione De Ketelaere, un affare che ha cementato un’intesa profonda e che potrebbe facilitare il dialogo anche in questa complessa trattativa. La dirigenza rossonera vede in Retegui un prototipo molto simile per caratteristiche al veterano Olivier Giroud, un attaccante fisico, abile nel gioco aereo e con un innato senso del gol, qualità che lo renderebbero un complemento perfetto per Gimenez.

Non Solo il Milan: Concorrenza Agli Arabi e Ruolo Chiave nell’Atalanta

L’acquisto di Retegui si prospetta tutt’altro che semplice. Ci sono due ostacoli principali da superare. In primis, il Milan non è l’unico club ad aver messo gli occhi sul bomber argentino naturalizzato italiano. Tra le squadre interessate, si segnalano anche gli ambiziosi club arabi, come l’Al-Qadsiah, pronti a mettere sul piatto offerte faraoniche. In secondo luogo, l’Atalanta considera Retegui un elemento fondamentale del nuovo progetto tecnico affidato a mister Juric. La Dea non ha alcuna intenzione di privarsi del suo miglior marcatore e lo ritiene indispensabile per la prossima stagione, il che rende ogni trattativa in salita.

La Certezza: Il Milan Prenderà un Altro Attaccante

Al di là delle difficoltà per arrivare a Retegui, una cosa è certa: il Milan acquisterà sicuramente un altro attaccante. La rosa attuale nel reparto offensivo è infatti estremamente ridotta. Dopo gli addii di Jovic, Abraham e Camarda, al momento l’unico centravanti di ruolo, oltre a Gimenez, è Lorenzo Colombo, il cui futuro sembra però lontano da Milanello e si prospetta una nuova cessione in prestito. La necessità di un profilo con spiccate doti da uomo d’area è quindi impellente per il Milan, che non può permettersi di affrontare una stagione su più fronti con un solo attaccante di peso.

La ricerca è in pieno svolgimento e i tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire chi sarà il nuovo volto del reparto offensivo. Il nome di Retegui accende l’entusiasmo, ma il mercato è imprevedibile. Riuscirà il Milan a superare la forte concorrenza e la resistenza dell’Atalanta per portare a casa il suo attaccante ideale?