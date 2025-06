Calciomercato Milan, Allegri non potrà riallenarlo? Il club ha un’idea chiara

Calciomercato Milan – Allegri aveva messo nel mirino l’ex Juventus. Le ultime sul giocatore

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, Roberto De Zerbi, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha espresso una ferma volontà di trattenere Adrien Rabiot nel suo organico. Il centrocampista francese, arrivato al Marsiglia come parametro zero (dopo l’esperienza alla Juventus) e divenuto rapidamente un elemento insostituibile nel progetto tecnico di De Zerbi, è considerato dal tecnico italiano un giocatore chiave per le sue qualità e la sua importanza all’interno della squadra.

Nonostante l’interesse di diversi club europei, tra cui anche il Milan, che avrebbero sondato il terreno per accaparrarsi le prestazioni di Rabiot, De Zerbi sembra aver fatto “muro” a qualsiasi tentativo di approccio. Questa posizione intransigente da parte dell’allenatore testimonia l’alta considerazione in cui tiene il centrocampista, ritenuto fondamentale per la realizzazione della sua visione di gioco e per il raggiungimento degli obiettivi del Marsiglia. Rabiot, con la sua versatilità, la sua intelligenza tattica e la sua capacità di inserirsi in zona gol, ha dimostrato di essere un elemento polivalente e prezioso, in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo e di garantire un contributo significativo sia in fase di costruzione che in quella di interdizione.

L’arrivo di Rabiot all’Olympique Marsiglia, dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus, si è rivelato un colpo di mercato di grande successo per il club francese. La sua integrazione rapida e il suo rendimento costante hanno convinto De Zerbi a puntare forte su di lui, considerandolo una delle colonne portanti della sua squadra. La fiducia riposta dall’allenatore si è tradotta in prestazioni di alto livello da parte del giocatore, che ha saputo ripagare le aspettative con impegno e dedizione.

La volontà di De Zerbi di non privarsi di Rabiot evidenzia come il tecnico stia cercando di costruire un gruppo solido e coeso, puntando sulla continuità e sulla valorizzazione dei suoi elementi più rappresentativi. Trattenere un giocatore del calibro di Rabiot, nonostante le sirene di mercato, è un segnale forte da parte del Marsiglia sulla propria ambizione di consolidare la posizione nel calcio europeo e di competere ai massimi livelli. Il centrocampista, dal canto suo, sembra aver trovato nell’ambiente marsigliese il contesto ideale per esprimere appieno il proprio potenziale, e il rapporto di stima reciproca con De Zerbi è sicuramente un fattore che incide sulla sua permanenza.

In conclusione, le informazioni fornite da Nicolò Schira delineano un quadro chiaro: Roberto De Zerbi non ha intenzione di rinunciare ad Adrien Rabiot, considerato una pedina fondamentale per l’Olympique Marsiglia. Nonostante le voci di mercato, il futuro del centrocampista francese sembra saldamente legato al club marsigliese, grazie alla ferma volontà del suo allenatore di trattenerlo a tutti i costi.