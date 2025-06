Kalulu Milan, ufficiale il riscatto della Juventus! Cifre e dettagli. Segui gli aggiornamenti sul calciomercato rossonero

Ufficiale il riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus. Ecco quanto guadagnerà il Milan dalla sua cessione.

COMUNICATO – “La #Juventus comunica di aver esercitato il diritto di opzione per

l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Pierre #Kalulu , dalla società AC #Milan, per un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri

accessori pari a € 0,3 milioni.

Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi

sportivi.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.“.