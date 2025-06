Calciomercato Milan, Allegri porta a Milanello il suo pupillo! Incredibile retroscena, il prezzo ingolosisce il Diavolo

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri può portare a Milanello Adrien Rabiot: la clausola nel contratto ingolosisce i rossoneri

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan si sta muovendo in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino di Tare e (soprattutto) Allegri è quello di Adrien Rabiot.

Allegri gradirebbe riaverlo a disposizione dopo l’esperienza alla Juve e il calciatore avrebbe aperto all’idea di tornare a lavorare col livornese. Nel contratto di Rabiot con il Marsiglia c’è una clausola rescissoria di poco superiore ai 10 milioni di euro che ingolosisce Tare, l’ostacolo da superare è quello relativo all’ingaggio che coi bonus supera i 5 milioni di euro. Lavori in corso.