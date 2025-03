Rabiot Milan, la pista si riapre! Può arrivare a Milanello grazie a lui. Ultimissime

Condividi via email

Rabiot Milan, si può riaprire la pista che porta all’attuale centrocampista del Marsiglia: l’arrivo di Allegri possibile fattore decisivo

Come riportato da calciomercato.it, nel caso in cui Max Allegri diventasse il nuovo allenatore rossonero a partire dalla prossima stagione, potrebbe presto decollare nel calciomercato Milan un’importantissima operazione di mercato.

Il livornese infatti avrebbe già dato il suo ok di massima allo scambio con il Marsiglia tra Ismael Bennacer e Adrien Rabiot: i prossimi mesi saranno decisivi per capire se l’operazione potrà andare effettivamente in porto.