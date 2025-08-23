Calciomercato Milan, Allegri sogna il suo pupillo! Clamorosa idea e possibile affare a sorpresa

Calciomercato Milan, se dovesse uscire Musah i rossoneri tornerebbero a pensare ad Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri

Nel calciomercato, le voci corrono veloci, specialmente quando si tratta di un club di spicco come il Milan. Un’indiscrezione lanciata dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha riacceso l’entusiasmo e la curiosità dei tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Moretto, il calciomercato Milan, qualora si concretizzasse la cessione del centrocampista statunitense Yunus Musah, potrebbe rivolgere la propria attenzione a un nome di altissimo profilo: Adrien Rabiot. Questo possibile scenario, sebbene ancora a livello di idea e non di trattativa concreta, ha già iniziato a far sognare i sostenitori milanisti.

La possibile svolta a centrocampo: Rabiot nel mirino del Milan?

La notizia, riportata da Moretto, suggerisce che l’interesse per Rabiot non è casuale. L’indiscrezione si lega a due figure chiave che hanno recentemente fatto il loro ingresso nel club di via Aldo Rossi: il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, in particolare, è un grande estimatore del centrocampista francese. Allegri ha avuto modo di lavorare con Rabiot alla Juventus, conoscendone a fondo le qualità tecniche, tattiche e la mentalità. La stima reciproca tra i due potrebbe essere un fattore decisivo per l’apertura di un’eventuale trattativa.

La situazione di Yunus Musah è il punto di partenza di questo potenziale domino di mercato. La sua possibile partenza, che potrebbe generare un’importante plusvalenza, libererebbe non solo una casella a centrocampo, ma anche le risorse economiche necessarie per finanziare un’operazione complessa come quella che porterebbe a Rabiot. Il francese, infatti, ha un ingaggio elevato e una valutazione di mercato importante, ma la sua esperienza, la sua versatilità e la sua capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco lo rendono un obiettivo estremamente appetibile.

Un’operazione complessa ma affascinante

L’operazione Rabiot, sebbene affascinante, si preannuncia molto complessa. Oltre all’aspetto economico, il Milan dovrebbe superare la concorrenza di altri top club europei che seguono da tempo il giocatore. Tuttavia, la presenza di Allegri sulla panchina del Milan potrebbe fungere da carta vincente. Il tecnico livornese, che conosce perfettamente le dinamiche di Rabiot, potrebbe convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero. Un progetto che, con l’arrivo di Tare come direttore sportivo, mira a rinforzare la squadra con innesti di qualità ed esperienza, per tornare a competere ai massimi livelli in Italia.

L’idea, come sottolinea Moretto, è ancora in una fase embrionale e non c’è alcuna decisione definitiva. Il mercato è in continua evoluzione e le strategie dei club possono cambiare da un momento all’altro. Tuttavia, la possibilità di vedere un giocatore del calibro di Rabiot con la maglia del Milan è un’ipotesi che fa sognare i tifosi e che accende i riflettori su uno dei ruoli chiave in cui la squadra rossonera potrebbe cercare un rinforzo di primo piano. La palla ora passa alla dirigenza milanista, che dovrà valutare attentamente ogni mossa in questa intricata partita di scacchi del calciomercato.