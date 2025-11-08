Connect with us

Calciomercato Milan, confermato un rientro importantissimo per la partita di oggi: sarà convocato. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri vede finalmente la luce in infermeria, recuperando pedine fondamentali in vista dei prossimi impegni. Dopo settimane di emergenza, questa sera a Parma ci sarà il rientro di Christian Pulisic, che torna a disposizione dopo aver smaltito il problema muscolare rimediato in nazionale a metà ottobre. Lo statunitense partirà inizialmente dalla panchina, pronto a subentrare per ritrovare il ritmo gara.

La notizia più rilevante, però, riguarda la sosta. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Pulisic non è stato convocato dagli Stati Uniti per le amichevoli di novembre. Questa assenza dalla Nazionale è strategica per il Milan e per il direttore sportivo Igli Tare.

Il numero 11 rossonero avrà la possibilità di restare a Milanello e lavorare intensamente sulla preparazione fisica e sul pieno recupero. Questo consentirà a Allegri di avere il giocatore al top della condizione alla ripresa del campionato. L’obiettivo primario è schierare un Pulisic al cento per cento nel Derby di Milano contro l’Inter, in programma il 23 novembre.

Intanto, lo staff tecnico continua a monitorare con attenzione anche le condizioni di Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, entrambi impegnati nella corsa contro il tempo per tornare a disposizione proprio in vista della stracittadina.

