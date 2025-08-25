Calciomercato Milan, svelate le richieste di Allegri alla società! Tutti i nomi messi sul banco dal tecnico. Le ultimissime sui rossoneri

In un’analisi approfondita sul suo canale YouTube, il giornalista Carlos Passerini ha svelato i retroscena del vertice d’emergenza tenutosi a Casa Milan, chiarendo che le richieste di Massimiliano Allegri non si limitano all’attacco. L’allenatore, infatti, avrebbe chiesto rinforzi per ogni reparto: difesa, centrocampo e attacco.

Secondo Passerini, in difesa, Allegri ha espresso il desiderio di avere un “marcatore vero, uno che sappia marcare in area, il classico stopper di una volta”. I nomi che circolano per questo profilo fisico ed esperto sarebbero quelli di Merih Demiral e Kim Min-jae, entrambi capaci di fornire quella solidità difensiva che è mancata nella prima uscita stagionale.

A centrocampo, l’allenatore ha chiesto un’ulteriore pedina. Il nome che resta in cima alle sue preferenze è quello di Adrien Rabiot, un fedelissimo già allenato in passato. L’operazione, tuttavia, si presenta complessa, anche a causa dei tentativi di riavvicinamento del Brighton di De Zerbi con il giocatore.

Per quanto riguarda l’attacco, la situazione è la più intricata. Sebbene la dirigenza stia lavorando concretamente per Conrad Harder, Allegri ha chiesto esplicitamente anche un giocatore “pronto all’uso”. E il suo preferito rimane da sempre Dusan Vlahović. Il recente gol del serbo con la Juventus, unito alle difficoltà nel mercato bianconero per Randal Kolo Muani, ha reso la trattativa quasi impossibile, lasciando Allegri in una situazione di attesa.

La dirigenza, da parte sua, fa sapere informalmente di non cercare un altro attaccante, ma Passerini sospetta che possa trattarsi di una mossa strategica per non alzare il prezzo dei potenziali obiettivi. Il Milan si trova quindi a dover gestire un mercato complesso, che deve soddisfare le ampie richieste del suo allenatore, in tutti e tre i settori del campo.