Calciomercato Milan, nuovo nome in lista per l’attacco proposto da Max Allegri: è uno dei suoi preferiti del campionato. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Lucca è un nome che piace molto a Massimiliano Allegri, il neo-allenatore del Milan, per rinforzare il reparto offensivo rossonero. La dirigenza del Milan sta seriamente valutando la candidatura dell’attaccante dell’Udinese, visto il suo profilo interessante e il potenziale di crescita.

Allegri, che ha da poco preso le redini della squadra, avrebbe individuato in Lucca una punta da affiancare ad altri elementi offensivi, in un’ottica di ricostruzione e rilancio del Milan. L’attaccante friulano, classe 2000, si distingue per la sua fisicità (201 centimetri di altezza), il fiuto del gol e la nazionalità italiana, un aspetto che, sebbene non sia una priorità assoluta, può sempre rappresentare un valore aggiunto.

L’Udinese, dal canto suo, avrebbe già fissato il prezzo per il cartellino di Lucca, chiedendo circa 25 milioni di euro. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sarebbe già al lavoro per intavolare le trattative con l’Udinese e con l’entourage del giocatore, ma prima di affondare il colpo, il Milan dovrà definire alcune uscite, per alleggerire il monte ingaggi e fare cassa.

La possibile partenza di giocatori come Abraham, Okafor e Jovic, che non rientrano nei piani di Allegri, potrebbe sbloccare l’operazione Lucca. La concorrenza per l’attaccante italiano non manca, con la Roma che ha mostrato interesse, ma il Milan sembra in pole position, spinto anche dalla chiara volontà del suo nuovo tecnico.