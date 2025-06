Calciomercato Milan, Lucca nome sempre caldo: concorrenza importante ma Tare... Ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri seguono sempre con grande attenzione Lorenzo Lucca, punta dell’Udinese su cui c’è anche l’Inter

Il calciomercato Milan estivo si avvicina e il club rossonero è già al lavoro per rinforzare la propria rosa, in particolare il reparto offensivo. Nelle ultime settimane, diversi attaccanti di caratura internazionale sono stati accostati ai colori rossoneri, infiammando la fantasia dei tifosi e alimentando un dibattito acceso sui possibili futuri centravanti del Diavolo. Tra i nomi altisonanti circolati con maggiore insistenza, spiccano Aleksandar Mitrovic, in procinto di lasciare l’Al Hilal dopo un’esperienza in Arabia Saudita, Dusan Vlahovic, il talentuoso centravanti della Juventus, e Mateo Retegui, l’attaccante italo-argentino dell’Atalanta. Tutti profili che garantirebbero un impatto immediato e un bagaglio di esperienza considerevole.

Tuttavia, il Milan, noto per la sua strategia lungimirante che spesso affianca grandi colpi a investimenti su giovani talenti, sembrerebbe avere un occhio di riguardo anche per un altro profilo. Secondo quanto appreso da Antonio Vitiello, firma autorevole del giornalismo sportivo e profondo conoscitore delle dinamiche di casa Milan, il Diavolo starebbe monitorando con grande attenzione Lorenzo Lucca, promettente centravanti classe 2000 attualmente in forza all’Udinese.

Non è la prima volta che il nome di Lucca viene accostato al club di Via Aldo Rossi. Già nella finestra di mercato di gennaio, il giovane attaccante friulano era finito nel mirino della dirigenza rossonera. In quell’occasione, la scelta ricadde su un altro giovane prospetto, Gimenez, ma il profilo di Lucca era già emerso come un’opzione concreta per il futuro. Ora, a distanza di pochi mesi, la sua candidatura è tornata prepotentemente di moda, segno di un interesse mai sopito e di una valutazione continua da parte dello scouting milanista.

Il motivo di questo rinnovato interesse è molteplice. Lucca, nonostante la giovane età, ha dimostrato notevoli doti fisiche e tecniche, capacità di finalizzazione e un’ottima propensione al gioco di squadra. Le sue prestazioni con l’Udinese non sono passate inosservate e la sua crescita costante lo rende un prospetto estremamente interessante per il calcio italiano e internazionale. Inoltre, un fattore non secondario che potrebbe spingere il Milan a puntare con decisione su Lucca è la sua nazionalità. Essendo italiano, il suo inserimento in rosa sarebbe estremamente vantaggioso anche per una questione di liste, permettendo al club di rispettare i parametri imposti dalle normative federali e UEFA per la composizione delle squadre.

La valutazione di Lorenzo Lucca si aggira sui 25 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore ancora relativamente giovane, ma che riflette il potenziale e le aspettative che gravitano intorno a lui. Il Milan, tuttavia, non è l’unico club ad aver posato gli occhi sul talentuoso centravanti. Antonio Vitiello sottolinea come l’Inter, storica rivale cittadina dei rossoneri, stia anch’essa monitorando la situazione di Lucca. La concorrenza, dunque, si preannuncia agguerrita, e la corsa al giovane attaccante bianconero potrebbe trasformarsi in un vero e proprio derby di mercato.

La possibilità di acquisire un attaccante italiano, con prospettive di crescita significative e già apprezzato nel panorama della Serie A, potrebbe portare Lorenzo Lucca a scalare rapidamente le preferenze del Milan, posizionandolo in cima alla lista dei desideri del Diavolo. La dirigenza rossonera dovrà agire con rapidità e strategia per assicurarsi le prestazioni del giovane talento, il cui acquisto andrebbe a rinforzare il reparto offensivo con un investimento orientato al presente ma, soprattutto, al futuro.