Calciomercato Milan, Allegri beffa i rivali di sempre! Lo vuole a Milanello, assalto pronto

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma classe 2006: derby con l’Inter

Come ogni estate che si rispetti, il calciomercato si accende con un derby tutto milanese, e quest’anno non fa eccezione. Mentre le trattative estive hanno già offerto un primo assaggio nei primi dieci giorni di luglio, riprendendo con pieno vigore dal 1° luglio, Milan e Inter si ritrovano, come spesso accade, a contendersi un obiettivo comune. Sebbene non sia raro che il giocatore conteso finisca per accasarsi altrove, la sfida a distanza tra le due squadre meneghine è quasi una costante.

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha puntato i riflettori su un nome che sta facendo gola a entrambe le dirigenze: Giovanni Leoni. Si tratta di un giovanissimo difensore centrale classe 2006 di proprietà del Parma. Nonostante la sua giovane età, Leoni si è messo in mostra in Serie A durante la stagione appena conclusa, fornendo un contributo significativo alla salvezza della squadra emiliana, neopromossa, specialmente nella fase finale del campionato. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione delle big italiane, e in particolare di Milan e Inter, che lo considerano un profilo di grande prospettiva.

L’Inter sembrerebbe avere un vantaggio non indifferente in questa corsa all’acquisto. La “rosea” sottolinea come i nerazzurri possano far leva su Christian Chivu, il nuovo tecnico della Primavera interista, che ha già avuto modo di allenare e far giocare con regolarità Leoni. Questa conoscenza pregressa potrebbe rappresentare un fattore determinante nel convincere il giovane difensore a sposare il progetto nerazzurro.

Tuttavia, anche il calciomercato Milan ha le sue carte da giocare e non intende certo rimanere a guardare. La stessa Gazzetta dello Sport rivela un retrocesso importante: Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero, vanta una profonda amicizia con Federico Cherubini, l’amministratore delegato del Parma. In un mercato in cui i contatti giusti e le relazioni personali spesso possono fare la differenza, questa amicizia potrebbe rivelarsi un asso nella manica per il Milan. La dirigenza di via Aldo Rossi vede in Leoni il sostituto ideale di Malick Thiaw, qualora quest’ultimo dovesse lasciare Milanello. Questo interesse rientra in una più ampia strategia del Milan volta a riportare “italianità” all’interno della rosa, un tema molto discusso e prioritario nelle ultime due stagioni.

Naturalmente, in questa complessa equazione di mercato, non si può escludere il punto di vista del Parma. La società emiliana ha acquisito Leoni la scorsa estate dalla Sampdoria per una cifra consistente: 4,8 milioni di euro più 3,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il Parma, che punta a valorizzare ulteriormente il proprio gioiello, non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore in tempi brevi. L’obiettivo è fargli disputare un altro anno in Serie A per permettergli di crescere ulteriormente e, di conseguenza, massimizzare una plusvalenza che si preannuncia già importante.

Nonostante la ritrosia del Parma a cedere Leoni, l’interesse di diverse squadre italiane di vertice, oltre alle due milanesi, è palpabile. La sensazione generale è che possa scatenarsi una vera e propria asta di mercato, con cifre che potrebbero superare i 20 milioni di euro. Il destino di Giovanni Leoni, dunque, si preannuncia come uno dei temi caldi di questa sessione estiva, un classico derby di mercato che promette scintille e tiene con il fiato sospeso i tifosi di Milan e Inter.