Calciomercato Milan, Tare piomba su Leoni! Contatti costanti e beffa all’Inter? Ultimissime

Calciomercato Milan, Igli Tare accelera per Leoni del Parma: derby con l’Inter in corso, il DS albanese prepara la beffa

Il calciomercato Milan estivo si infiamma con un derby tutto milanese per uno dei prospetti più brillanti del calcio italiano: Giovanni Leoni. Il giovane difensore del Parma, classe 2006 e già protagonista in Serie A nella scorsa stagione, è finito nel mirino di Milan e Inter, come rivelato da Carlo Pellegatti in un recente video sul suo canale YouTube.

Leoni, con i suoi 1,95 metri di altezza, si è distinto per la sua imponente fisicità e una personalità fuori dal comune, qualità che gli hanno permesso di emergere in un Parma che ha saputo conquistare una tranquilla salvezza. Pellegatti sottolinea come Leoni sia annoverato tra quei “non tantissimi prospetti di grande giocatore del campionato italiano”, tanto da aver già catturato l’attenzione di Rino Gattuso, che lo vorrebbe vedere presto nella sua Nazionale.

Inizialmente, sembrava che l’Inter fosse in vantaggio nella corsa al difensore. La reciproca conoscenza tra Chivu (allenatore delle giovanili nerazzurre) e Leoni faceva pendere la bilancia verso la sponda nerazzurra, rendendo il giocatore un “candidato abbastanza autorevole per la prossima difesa dell’Inter”. Tuttavia, le notizie delle ultime ore riportate da Pellegatti parlano di un interessamento “pesante” del Milan, che ha prepotentemente inserito la testa in questa trattativa.

La strategia del Milan, secondo Pellegatti, è chiara: “mischiare giocatori giovani a giocatori esperti, per un giusto compromesso di cocktail che ci auspichiamo possa diventare vincente per il futuro”. E in questo contesto, Leoni rappresenta l’investimento ideale. Nonostante il suo costo non sia basso, stimato tra i 20 e i 30 milioni di euro – una cifra considerevole per un classe 2006 – il Milan sembra intenzionato a sborsare. Pellegatti evidenzia una particolare tendenza della dirigenza rossonera: mentre “Furlani e la proprietà sono sempre attenti a tirare fuori denaro per giocatori che loro considerano denaro a perdere quando sono giocatori, per me sbagliando, di 30-32 anni”, la propensione a investire su giocatori giovani è ben diversa. “Sono abbastanza convinti che si tratti di investimenti importanti quelli sui giocatori giovani, figurarsi per un 2006”.

L’attuale disponibilità economica del Milan per la prossima stagione, che potrebbe raggiungere i 150 milioni di euro con le cessioni previste, rende l’investimento su Leoni ancora più plausibile. Il club rossonero, quindi, sta dimostrando una forte determinazione nell’acquisire il talentuoso difensore, trasformando quello che sembrava un vantaggio teorico dell’Inter in un vero e proprio “derby per Leoni”. L’attenzione è massima e, come conclude Pellegatti, “il Milan è su Giovanni Leoni”. La sfida per assicurarsi le prestazioni del giovane centrale è aperta e promette scintille nel corso di questa finestra di mercato.