Calciomercato Milan, l’indizio arriva proprio da Allegri: non sono stati convocati per il raduno

Calciomercato Milan, tre calciatori esclusi dalla lista dei presenti per il raduno. Lasceranno il club in estate

Mister Massimiliano Allegri ha reso nota la lista dei convocati per il raduno del Milan che andrà in scena da domani, lunedì 7 luglio. Questi i calciatori chiamati dal tecnico toscano, esclusi Theo Hernandez (direzione Al-Hilal), Adli e Bennacer, anche loro destinati a partire.

Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Colombo, Comotto, E. Royal, Fofana, Gabbia, Jiménez, Leão, Liberali, Loftus-Cheek, Magni, Maignan, Musah, Nava, Okafor, Pavlović, Pobega, Pulisic, Ricci, Saelemaekers, Sportiello, Thiaw, Tomori, Torriani, Vos.

Il conto alla rovescia è finito: il Milan, sotto la guida del suo nuovo/vecchio allenatore Massimiliano Allegri, è pronto a inaugurare la stagione 2025/2026. L’ex tecnico della Juventus e già protagonista sulla panchina rossonera dal 2010 al 2014, ha diramato la lista dei convocati per il raduno che avrà inizio domani, lunedì 7 luglio. I rossoneri, infatti, saranno i primi tra le squadre di Serie A a riprendere la preparazione estiva, anticipando i tempi rispetto alle dirette concorrenti.

Questa partenza anticipata non è casuale, ma dettata da precise esigenze di calendario. Il Diavolo sarà chiamato in causa già a metà agosto, con l’impegno nei turni preliminari di Coppa Italia. Un appuntamento cruciale che richiede una preparazione fisica e tattica ottimale fin dalle prime battute, per evitare spiacevoli sorprese e iniziare la stagione con il piede giusto. L’obiettivo è presentarsi al meglio a questi primi impegni ufficiali, gettando le basi per un’annata ricca di soddisfazioni.

Per Massimiliano Allegri, il raduno rappresenta il primo vero contatto con gran parte della rosa che avrà a disposizione. Sarà l’occasione per valutare la condizione fisica dei giocatori, impostare i primi lavori tattici e infondere fin da subito la sua filosofia di gioco. La sua esperienza e la sua pragmaticità saranno fondamentali per plasmare una squadra solida e competitiva, capace di lottare su più fronti. Il tecnico livornese è noto per la sua capacità di ottenere il massimo dai suoi uomini, e i tifosi del club meneghino attendono con ansia di vedere i primi frutti del suo lavoro.

L’inizio anticipato della preparazione sottolinea anche la serietà e la professionalità del club di Via Aldo Rossi, che vuole lasciare nulla al caso. La stagione è lunga e impegnativa, e un’ottima base atletica è il punto di partenza per affrontare al meglio tutti gli appuntamenti. Il Milan è determinato a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, e il raduno di domani segna il primo passo di questo ambizioso percorso. La palla, o meglio, il pallone, torna a rotolare a Milanello.