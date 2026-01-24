Calciomercato Milan, Allegri apre all’ipotesi Dragusin: il club valuta un innesto mirato in difesa negli ultimi giorni di mercato

Il calciomercato del Milan entra in una fase di attenta valutazione, con la dirigenza rossonera pronta a muoversi solo in presenza delle condizioni giuste. L’obiettivo principale resta la stabilità del progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri, allenatore livornese esperto nella gestione dei gruppi e nella costruzione di squadre solide. In cima all’agenda c’è il rinnovo di Mike Maignan, portiere francese classe 1995 e leader dello spogliatoio, ma il reparto difensivo potrebbe essere ritoccato qualora emergesse un’occasione concreta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore è emerso un profilo che incontra il gradimento sia dell’allenatore sia della dirigenza. Allegri avrebbe dato il suo assenso all’eventuale arrivo di Radu Dragusin, segnale di come il tecnico consideri il centrale un rinforzo utile per completare il pacchetto arretrato.

La linea del Milan sul reparto difensivo

Il club rossonero non ha intenzione di forzare operazioni non necessarie. L’idea è quella di intervenire solo se il mercato offrirà un profilo funzionale, sostenibile economicamente e immediatamente inseribile nelle rotazioni. In questo contesto, la difesa resta un reparto sotto osservazione, soprattutto in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia lunga e impegnativa su più fronti.

Dragusin, meno spazio al Tottenham

Radu Dragusin, difensore centrale romeno classe 2002, è attualmente al Tottenham. Dopo un percorso di crescita importante, il suo spazio in Premier League si è ridotto nelle ultime settimane. L’arrivo in estate di Thomas Frank, allenatore danese noto per le sue idee tattiche ben definite, ha cambiato le gerarchie difensive del club londinese, relegando Dragusin a un ruolo più marginale rispetto alle attese iniziali.

Le possibili formule dell’operazione

Al momento non risultano trattative ufficiali avviate, ma il Milan monitora con attenzione la situazione. Un’operazione potrebbe prendere forma solo attraverso formule flessibili, come un prestito o un accordo a condizioni favorevoli. Il Milan resta quindi aperto a sviluppi dell’ultimo momento: se si presenterà l’occasione giusta, la dirigenza è pronta a muoversi per consegnare ad Allegri un rinforzo affidabile e coerente con il progetto tecnico.