Mercato Milan, per la difesa offerto Dragusin: riflessioni in corso, Tare non convinto per un motivo

Mercato Milan, nelle ultime ore ai rossoneri è stato nuovamente offerto il profilo di Radu Dragusin: Tare non convinto

Il mercato del Milan in difesa vive una fase di apparente calma piatta, ma in via Aldo Rossi la tensione è alta. Igli Tare sta tessendo una tela invisibile per consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo d’esperienza richiesto per completare il reparto, cercando l’incastro perfetto tra sostenibilità finanziaria e affidabilità tattica.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club rossonero non vuole fare mosse affrettate, valutando se affondare il colpo o confermare la fiducia nei giovani già in rosa.

Mercato Milan, il punto sulle trattative: tra Spurs e Reds

Il Milan ha sul tavolo diversi profili, ma la strategia è chiara: aspettare l’occasione giusta.

Speranza Joe Gomez: È lui il preferito di Allegri. Il difensore del Liverpool ha già ricevuto il gradimento tecnico del Mister. La speranza di Tare è un’apertura dei Reds per un prestito last minute . L’inglese garantirebbe duttilità e l’esperienza internazionale necessaria per la Champions.

È lui il preferito di Allegri. Il difensore del ha già ricevuto il gradimento tecnico del Mister. La speranza di Tare è un’apertura dei Reds per un prestito . L’inglese garantirebbe duttilità e l’esperienza internazionale necessaria per la Champions. Il capitolo Dragusin: Il nome del rumeno è tornato d’attualità. Nonostante i contatti riportati da Tuttojuve.com, Tare ha memorizzato la proposta dell’agente ma, al momento, ha deciso di non approfondire . Pesano le condizioni fisiche (reduce dalla rottura del crociato) e l’inserimento della Roma .

Strategia interna e futuro 2026

Se non dovesse arrivare il profilo giusto in prestito, il Milan è pronto a togliere dal mercato il giovane Odogu, confermando il blocco attuale con la crescita di Koni De Winter. Intanto, si lavora già per l’estate su tre obiettivi chiari: Murillo (Nottingham Forest), Gila (Lazio) e il talento del Lecce Tiago Gabriel.