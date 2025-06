Calciomercato Milan, Allegri lo boccia: può partire in estate, clamoroso aggiornamento

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha bocciato Chukwueze: l’esterno nigeriano può lasciare i rossoneri in estate

Le voci si fanno sempre più insistenti e il quadro sembra ormai delineato: Samuel Chukwueze è ai saluti con il calciomercato Milan. L’esterno offensivo nigeriano, sbarcato a Milanello nell’estate del 2023 con un carico di grandi aspettative e un investimento significativo da parte della dirigenza rossonera, non è riuscito a lasciare il segno e, a quanto pare, non rientra più nei piani tecnici della squadra. Una situazione amara per un giocatore che in Spagna aveva incantato, ma che in Serie A ha faticato enormemente a trovare la sua dimensione, culminando in una bocciatura netta che lo proietta lontano da Milano già in questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto giornalista di spicco nel panorama del calciomercato italiano, il futuro di Chukwueze è ormai scritto lontano dalla Lombardia. La decisione, maturata probabilmente a seguito delle scarse prestazioni fornite e della difficoltà di adattamento al calcio italiano, sembra essere stata presa dalla dirigenza in accordo con il nuovo assetto tecnico. La notizia che Massimiliano Allegri, il cui nome circola con insistenza per la panchina rossonera, non lo consideri un elemento su cui puntare rafforza ulteriormente la tesi di un addio imminente. La sua permanenza, infatti, sarebbe controproducente sia per il giocatore, bisognoso di ritrovare fiducia e continuità, sia per il club, che punta a costruire una rosa funzionale e competitiva.

La disillusione intorno a Chukwueze è palpabile. Arrivato dal Villarreal come uno dei colpi più promettenti del mercato estivo milanista, il nigeriano non ha mai realmente convinto i tifosi e, a quanto pare, nemmeno lo staff tecnico. Le sue giocate, spesso estemporanee e prive di quella continuità che lo aveva reso un elemento cruciale nella Liga spagnola, non hanno mai giustificato l’investimento fatto. Si parlava di un giocatore capace di spaccare le partite con la sua velocità e il suo dribbling, ma in rossonero si è visto solo a sprazzi, lasciando spesso l’impressione di un talento inespresso o forse, semplicemente, non adatto al contesto tattico e fisico del campionato italiano.

Ma il calciomercato, si sa, è in continuo movimento, e per Chukwueze si stanno già aprendo nuove strade. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Daniele Longo, alcuni intermediari, attivi sul fronte spagnolo, stanno proponendo l’ex Villarreal a diversi club della Liga. E proprio da qui arriva l’apertura più significativa: il Betis Siviglia si è mostrato fortemente interessato. Un ritorno in Spagna, dunque, sembra essere la soluzione più plausibile per il futuro di Chukwueze, un ambiente dove ha già dimostrato di poter esprimere al meglio le sue qualità e dove il suo stile di gioco potrebbe trovare nuova linfa.

Nei prossimi giorni, dunque, si preannuncia l’apertura di una vera e propria trattativa tra il Milan e il Betis Siviglia. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi sarà quello di limitare le perdite sull’investimento fatto, cercando una cessione che possa garantire un minimo ritorno economico e, soprattutto, liberare un posto nella rosa e un ingaggio oneroso. Per Chukwueze, invece, l’opportunità di ricominciare, di ritrovare il campo e la fiducia, in un campionato che lo ha visto protagonista e dove, magari, potrà tornare a mostrare il suo vero potenziale. La storia tra Chukwueze e il Milan, iniziata con sogni di gloria, sembra destinata a concludersi come una breve parentesi, lasciando dietro di sé il rammarico di un talento che non è riuscito a sbocciare pienamente sotto la maglia rossonera.