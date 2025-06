Calciomercato Milan, Max Allegri è pronto a riabbracciare il suo beniamino: Tare è già al lavoro per accontentarlo. Le ultimissime sui rossoneri

Il “nuovo” Milan targato Massimiliano Allegri sta prendendo forma, tra uscite significative e la necessità di rinforzare la rosa. Dopo la clamorosa cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, un’operazione che ha generato non poche discussioni tra i tifosi, e il riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus, il club rossonero si trova a dover affrontare sfide importanti anche in entrata. A ciò si aggiungono i dubbi persistenti legati al futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan, due pilastri della squadra la cui permanenza non è ancora certa, alimentando scenari di mercato che potrebbero ridisegnare ampie porzioni dell’undici titolare.

In questo contesto di profonda ristrutturazione, l’attenzione si sposta sulle possibili acquisizioni. E, a sorpresa, il nome di Federico Chiesa è balzato in cima alla lavagna dei bookmaker, suggerendo che il suo arrivo al Milan sia un’ipotesi sempre più concreta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le quote sul trasferimento dell’esterno offensivo italiano in rossonero sono in costante ribasso, indicando una percezione crescente della fattibilità dell’operazione da parte degli esperti di scommesse.

Il ritorno di Chiesa in Serie A, dopo un’esperienza meno fortunata del previsto (se, come suggerito da alcune fonti, avesse giocato all’estero), sotto la guida di Massimiliano Allegri, con cui ha già lavorato alla Juventus, rappresenterebbe un innesto di qualità e personalità fondamentale per il nuovo corso rossonero. La sua capacità di “spaccare” le partite con strappi e giocate individuali, unita alla sua mentalità vincente, si sposerebbe perfettamente con le richieste del tecnico livornese, che cerca giocatori in grado di fare la differenza nel breve termine. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se le indicazioni dei bookmaker si trasformeranno in una realtà di mercato.