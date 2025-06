Mercato Milan, non tramonta la pista che porta a Chiesa ma occhio alla concorrenza: Tare drizza le antenne

Mercato Milan, i rossoneri pensano ancora a Federico Chiesa per la fascia sinistra: Tare deve fare attenzione alla forte concorrenza del Napoli

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis si sta dimostrando tra i club più attivi e ambiziosi, con un occhio di riguardo a quanto riportato da calciomercato.com. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il nuovo corso targato Antonio Conte promette scintille, e gli acquisti già ufficializzati ne sono la prova lampante.

I primi due colpi, già annunciati dal club, testimoniano la duplice strategia partenopea: investire sul futuro e puntare sull’esperienza. Dalla linea verde arriva il giovane difensore italiano Marianucci, prelevato dall’Empoli, un innesto che guarda alla crescita e alla prospettiva. L’acquisto che ha però scosso il panorama calcistico è quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, è sbarcato a parametro zero dal Manchester City, un’operazione che ha del sensazionale e che eleva immediatamente il livello tecnico della rosa azzurra. De Bruyne rappresenta una chiara dichiarazione di intenti da parte del Napoli, un segnale forte lanciato a tutta la Serie A e all’Europa.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è ora impegnato su più fronti. La questione portiere è prioritaria, con il rinnovo del contratto di Alex Meret che sembra in dirittura d’arrivo. Parallelamente, il Napoli guarda al domani con interesse per il giovane classe 2006 Diego Mascardi dello Spezia, un prospetto da monitorare attentamente.

Ma è in attacco che si concentrano le maggiori attenzioni, e qui il mercato del Napoli incrocia prepotentemente quello del Milan, creando un vero e proprio duello per due profili di spicco. La società di De Laurentiis ha messo nel mirino due calciatori del Liverpool, neo-campioni d’Inghilterra ma relegati ai margini dal tecnico olandese Arne Slot: l’italiano Federico Chiesa e l’uruguaiano Darwin Nunez.

L’interesse per Federico Chiesa è particolarmente sentito in Italia, e il calciomercato Milan si sta muovendo con decisione per riportare in Serie A l’esterno azzurro. Arrivato l’anno scorso dalla Juventus per 12 milioni di euro, Chiesa è legato ai Reds fino a giugno 2028 con un ingaggio di 5 milioni di euro netti all’anno. La sua prima stagione in Inghilterra non è stata brillante, con appena 14 presenze, 2 gol e altrettanti assist, numeri che suggeriscono un malcontento e una voglia di riscatto. Il Milan vede in Chiesa il profilo ideale per dare un’ulteriore spinta al proprio reparto offensivo, un calciatore di qualità e strappo, capace di cambiare la partita con le sue giocate. Le voci su un possibile ritorno di Chiesa in Italia si fanno sempre più insistenti, e il Milan sembra in pole position, consapevole della concorrenza del Napoli ma determinato a fare la sua mossa per assicurarsi un talento che ben conosce il campionato italiano.

Non solo Chiesa: il duello si estende anche a Darwin Nunez. Il centravanti uruguaiano, arrivato dal Benfica nell’estate del 2022 per ben 85 milioni di euro, è sotto contratto con il Liverpool fino a giugno 2028 con un ingaggio di 4,7 milioni di euro netti all’anno. Le sue statistiche parlano di 40 gol in 143 presenze con la maglia dei Reds, numeri che non hanno forse pienamente giustificato l’ingente investimento. Sulle tracce di Nunez, oltre al Napoli, ci sono anche il ricchissimo club arabo dell’Al-Hilal, allenato dall’ex interista Simone Inzaghi, e, ancora una volta, il Milan. Per i rossoneri, Nunez rappresenterebbe un’alternativa di lusso per il ruolo di punta centrale, un attaccante potente e dinamico, capace di sfondare le difese avversarie. L’interesse del Milan per Nunez è forte, e la dirigenza rossonera sta valutando attentamente la fattibilità dell’operazione, considerando anche la concorrenza internazionale.

In sintesi, il calciomercato del Napoli si preannuncia caldissimo, con colpi di scena e sfide all’ultimo sangue. L’arrivo di De Bruyne ha già infiammato la piazza, ma la vera battaglia potrebbe essere in attacco, dove il Milan si propone come il principale ostacolo ai sogni di Conte per Federico Chiesa e Darwin Nunez, in un’estate che promette scintille e sorprese, come ben evidenziato da calciomercato.com.