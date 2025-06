Calciomercato Milan, Allegri cambia la strategia del Diavolo! Ha chiesto profili precisi a Tare. Ecco quali

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha chiesto soprattutto calciatori di esperienza da aggiungere all’attuale rosa rossonera

Il calciomercato Milan del futuro prende forma, e la parola d’ordine in Via Aldo Rossi sembra essere “esperienza”. Dopo una stagione altalenante, la dirigenza rossonera, in piena sintonia con Massimiliano Allegri, ha individuato una strategia precisa per puntellare la rosa in vista delle prossime sfide: innestare profili di comprovata caratura internazionale, in grado di garantire leadership, saggezza tattica e un impatto immediato sul campo. L’obiettivo è quello di rafforzare determinati reparti con calciatori che abbiano già calcato palcoscenici importanti, capaci di fare la differenza non solo con le giocate, ma anche con la mentalità.

Come riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato e fonte autorevole sulle dinamiche del calcio italiano, il primo nome sulla lista dei desideri del Milan è un vero e proprio sogno a occhi aperti per ogni tifoso: Luka Modric. Il centrocampista croato, pur non essendo più giovanissimo, rappresenta l’archetipo del profilo che la dirigenza milanista sta cercando. La sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i ritmi, la sua esperienza decennale ai massimi livelli con il Real Madrid e la nazionale croata, lo renderebbero un faro insostituibile per il centrocampo rossonero. L’idea di un Modric in maglia rossonera, seppur complessa da concretizzare per via dell’ingaggio e della concorrenza, stuzzica non poco le fantasie di un club che vuole tornare ai vertici. L’impatto di un calciatore con il suo palmarès e la sua leadership sarebbe enorme, sia in campo che nello spogliatoio.

Ma Modric non è l’unico nome sul taccuino di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e del resto della dirigenza. Accanto al fuoriclasse croato, un’altra figura di spicco che risponde perfettamente all’identikit delineato è quella di Granit Xhaka. Anche in questo caso, la notizia trova riscontro nelle analisi di Matteo Moretto, che lo inserisce tra i profili monitorati con grande attenzione. Il centrocampista svizzero, reduce da un’ottima stagione al Bayer Leverkusen, ha mostrato una maturità tattica e una fisicità che lo rendono ideale per il centrocampo di Allegri. La sua capacità di recuperare palloni, la sua visione di gioco e la sua abilità nel lancio lungo lo renderebbero un tassello prezioso per la mediana milanista. Xhaka è un calciatore che unisce esperienza internazionale – maturata tra Arsenal e Bundesliga – a una notevole personalità, caratteristiche che piacciono a tutte le componenti della dirigenza e, non ultimo, ad Allegri. La sua duttilità tattica e la sua leadership in mezzo al campo sarebbero un valore aggiunto inestimabile per una squadra che vuole crescere.

Questa strategia, incentrata sull’esperienza, evidenzia la volontà del Milan di non lasciare nulla al caso. L’idea è quella di affiancare ai giovani talenti già presenti in rosa dei “maestri” in grado di guidarli, di trasmettere loro la mentalità vincente e di garantire prestazioni di alto livello fin da subito. Il mercato estivo si preannuncia quindi intenso per il Milan, con la ferma intenzione di puntellare la rosa con profili di spessore, capaci di elevare il livello tecnico e di leadership della squadra e di rimettere il Diavolo sulla strada del successo.