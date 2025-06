Calciomercato Milan, Allegri prepara il restyling in difesa: ecco tutti gli obiettivi nel mirino di Max

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri prepara la rivoluzione difensiva in vista della prossima stagione: tutti i nomi sul taccuino

Il calciomercato Milan del nuovo corso, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sta plasmando la sua fisionomia sul mercato, e la difesa è uno dei reparti chiave su cui la dirigenza rossonera sta concentrando i maggiori sforzi. L’obiettivo è chiaro: costruire un blocco solido e versatile, capace di interpretare al meglio le richieste tattiche del tecnico livornese, unendo qualità, prospettiva e un pizzico di esperienza. Le indiscrezioni raccolte da Guidi per la Gazzetta dello Sport delineano un quadro preciso delle prime scelte e dei sogni per il reparto arretrato del Diavolo.

Sulle corsie laterali, il Milan sembra avere le idee molto chiare. Le prime scelte per rinforzare le fasce difensive rispondono ai nomi di Andrea Cambiaso e Destiny Udogie. Entrambi giovani, italiani e con già un’ottima esperienza in Serie A, rappresentano il profilo ideale per un calcio moderno che richiede terzini capaci sia di difendere con intensità che di spingere con efficacia. Cambiaso, con la sua duttilità e intelligenza tattica, e Udogie, con la sua prorompente fisicità e capacità di incursione, offrirebbero ad Allegri soluzioni preziose e dinamiche per entrambe le fasce, garantendo copertura e spinta offensiva. La loro età, inoltre, li rende investimenti per il presente e per il futuro, in linea con la filosofia di ringiovanimento della rosa.

Passando al cuore della difesa, il Milan sta valutando una serie di profili interessanti per affiancare i centrali già in rosa. Tra i nomi emersi, la Gazzetta dello Sport menziona una serie di giovani talenti che potrebbero rappresentare il futuro del reparto: Riccardo Gila, Lorenzo Leoni e Riccardo Comuzzo. Tre difensori italiani, classe 2004 e 2005, che incarnano la volontà di puntare su elementi di prospettiva, da far crescere magari all’ombra di profili più esperti. Gila, in particolare, ha già avuto modo di mettersi in mostra, mentre Leoni e Comuzzo rappresentano scommesse intriganti per il futuro. Accanto a loro, per garantire un’immediata solidità e leadership, figura il nome di Berat Djimsiti. Il difensore albanese, con la sua esperienza e affidabilità, potrebbe essere l’elemento ideale per completare il reparto, offrendo ad Allegri una certezza difensiva e la capacità di guidare i giovani in campo.

Non manca, come spesso accade, un sogno di mercato che appare al momento di difficile realizzazione. Il nome che fa sognare la dirigenza rossonera, ma che la Gazzetta dello Sport colloca nella categoria delle “suggestioni”, è quello di Kim Min-jae. Il difensore coreano, perno della difesa del Bayern Monaco, è un profilo di altissimo livello, un vero e proprio top player che rivoluzionerebbe il reparto arretrato. Tuttavia, la complessità dell’operazione, legata al costo elevato del suo cartellino e al suo status in un club blasonato come il Bayern, lo rende al momento un desiderio più che una trattativa concreta.

In sintesi, il Milan sta costruendo la sua nuova difesa con un approccio mirato: giovani talenti italiani e stranieri sulle corsie laterali, un mix di gioventù e certezze al centro, e un occhio sempre attento ai sogni irrealizzabili che caratterizzano ogni sessione di mercato. L’obiettivo è chiaro: fornire ad Allegri gli strumenti per blindare la retroguardia e porre le basi per le ambizioni di vertice della prossima stagione.