Calciomercato Milan, nuova offerta faraonica dell’Al Hilal a Theo Hernandez: si apre questo incredibile scenario. Le ultimissime sui rossoneri

L’Al Hilal non molla la presa su Theo Hernandez e si prepara a sferrare un nuovo attacco per assicurarsi le prestazioni del terzino francese del Milan. Dopo un iniziale rifiuto da parte del giocatore, il club saudita, come riportato da Sport Mediaset, è pronto ad alzare notevolmente l’offerta di ingaggio, arrivando a proporre una cifra vicina ai 20 milioni di euro a stagione.

L’interesse dell’Al Hilal per Hernandez è di lunga data, e la volontà di rinforzare la fascia sinistra con un elemento di caratura internazionale è chiara. Nonostante il Milan non abbia mai chiuso completamente alla cessione, la questione cruciale rimane convincere il calciatore ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita.

L’Al Hilal aveva già formulato in precedenza offerte importanti al Milan per il cartellino del giocatore, avvicinandosi alle richieste dei rossoneri, che valutano il proprio esterno circa 60 milioni di euro. Tuttavia, la ferma posizione di Theo Hernandez, che preferirebbe rimanere in Europa o valutare altre opzioni, ha finora bloccato la trattativa.

Con questa nuova, faraonica offerta economica, l’Al Hilal spera di far vacillare le certezze del francese, tentando di superare la sua riluttanza ad un trasferimento nel campionato saudita. Il futuro di Theo Hernandez resta quindi un nodo cruciale nel calciomercato, con i riflettori puntati sulla sua decisione finale.