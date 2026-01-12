Calciomercato Milan, non decolla la pista Gatti: l’ultimo aggiornamento sul centrale non lascia dubbi

Calciomercato Milan, Matteo Moretto ha confermato lo stallo totale tra Federico Gatti e il club rossonero: la pista non decolla

Il nome di Federico Gatti è tornato prepotentemente in orbita rossonera nelle ultime ore. Il centrale della Juventus, profilo che Massimiliano Allegri conosce a menadito e apprezza per temperamento e fisicità, è considerato il rinforzo ideale per puntellare una difesa del Milan apparsa corta in questa fase della stagione. Tuttavia, le ultime indiscrezioni su uno scambio con Ruben Loftus-Cheek o Samuele Ricci hanno ricevuto una brusca frenata.

Calciomercato Milan, il punto di Matteo Moretto: Gatti vuole la Juve

L’esperto di mercato, attraverso il suo ultimo aggiornamento video, ha raffreddato gli entusiasmi dei tifosi rossoneri che speravano in un blitz imminente di Igli Tare:

Nessuna richiesta di cessione: Contrariamente ad alcune voci, Federico Gatti non sta spingendo per lasciare Torino. Al contrario, la sua priorità assoluta è quella di continuare la sua avventura in bianconero.

La strategia di Allegri

Nonostante la chiusura parziale di Moretto, il Milan resta alla finestra. Allegri ha ribadito alla dirigenza che la difesa necessita di un innesto per affrontare il girone di ritorno e la corsa Champions con maggiore serenità.