Calciomercato Milan, niente da fare per QUEL centrocampista: fissate le VISITE MEDICHE per quel giocatore

Khéphren Thuram sarà il prossimo acquisto della Juventus. C’è l’accordo tra i bianconeri e il Nizza: accordo da 20 milioni più bonus. Stipendio di circa € 2,5 milioni netti a stagione e visite mediche previste per questa settimana per il calciatore che era stato accostato anche al mercato Milan.

LA SITUAZIONE – I test medici per Khéphren Thuram come nuovo giocatore della Juve potrebbero svolgersi questa settimana se i club saranno pronti con il processo di scambio dei documenti. Lo stipendio sarà di circa € 2,5 milioni netti a stagione. La Juve vede Thuram come un’eccellente opportunità per € 20 milioni più € 5 milioni aggiuntivi.